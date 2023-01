Sony a dévoilé les jeux qui seront ajoutés aux abonnements PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2023. Les nouveautés restent globalement décevantes.

Les deux formules les plus chères du PlayStation Plus — Extra et Premium — sont loin d’avoir convaincu en 2022. Et ce ne sont pas les nouveautés dévoilées dans un communiqué publié le 11 janvier qui vont changer ce constat.

À partir du 17 janvier, les catalogues de jeu vont être gonflés de quelques titres. Et heureusement qu’il y a des incontournables comme Devil May Cry 5 et Life is Strange pour faire lever les foules.

Life is Strange Arcadia Bay Collection // Source : Square Enix / Dontnod / Deck Nine

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en janvier 2023

Back 4 Blood (PS4 & PS5)

Imaginé par les créateurs de Left 4 Dead, Back 4 Blood s’inscrit dans la même philosophie : à savoir un jeu de tir axé sur la coopération, où il faut collaborer pour survivre face à des zombies. L’équilibre global est douteux.

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

De loin le meilleur jeu de cette sélection : Devil May Cry 5 est l’apothéose d’une saga culte, avec un gameplay surprenant articulé autour de trois héros et un ton irrévérencieux bien réussi. Une vraie réussite.

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Dragon Ball FighterZ est considéré comme un fantasme par les nombreux fans du manga culte. On parle d’un jeu de combat avec des graphismes époustouflants. Kaméhaméha.

Life is Strange (PS4)

Si vous n’avez pas encore joué à Life is Strange (on a tous des défauts), foncez. On parle d’un des meilleurs jeux narratifs de l’univers.

Omno (PS4)

Dans Omno, on incarne un petit magicien qui se balade dans un monde merveilleux, peuplé de créatures mignonnes et d’environnements accueillants. On y résout des petits puzzles, sans aucun stress.

Mais aussi :

Life is Strange: Before the Storm (PS4)

Jett: The Far Shore (PS4 & PS5)

Just Cause 4: Reloaded (PS4)

Erica (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en janvier 2023

Syphon Filter 3 (PS1)

Star Wars Demolition (PS1)

Everybody’s Golf 2 (PS1)

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.