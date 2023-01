Au centre commercial The Grove, un « pop-up store » attire la foule. Entièrement dédié aux séries et aux films Netflix, il propose de nombreux produits dérivés ainsi que des répliques grandeur nature de certains personnages, comme Vecna de Stranger Things.

Sur la route de Las Vegas pour couvrir le CES 2023, le grand salon dédié aux nouvelles technologies, Numerama a fait escale à Los Angeles. Là-bas, par pur hasard, nous sommes passés devant une boutique Netflix. Oui, un magasin dédié à un service de streaming.

Extrêmement prisé par les passants (il y avait la queue pour y accéder, à l’extérieur comme à l’intérieur), ce « pop-up store » fermera le 6 janvier, puisque son existence est liée aux fêtes de fin d’année. Pour Netflix, il s’agit d’une expérimentation avant d’éventuellement ouvrir d’autres emplacements dans le futur.

Le Netflix Store de Los Angeles mélange plusieurs univers populaires. // Source : Numerama

Le paradis des accros à Netflix

C’est dans le centre commercial The Grove à Los Angeles que se trouve cette première boutique Netflix.

Si son but ultime est de vendre des produits dérivés (et on imagine que la boutique a dû réaliser un sacré chiffre d’affaires à Noël), le pop-up store permet aussi à Netflix de mettre en avant ses productions, ainsi que son service. L’entrée rappelle d’ailleurs l’introduction des épisodes et des films, avec le logo géant de Netflix sur un fond coloré. La plupart des personnes qui visitaient le magasin s’y sont arrêtées pour prendre une photo.

À l’entrée de la boutique, il y a un immense logo Netflix. On a l’impression de rentrer dans un film. // Source : Numerama

Prendre des photos, c’est pratiquement la raison d’être du Netflix Store. Au rez-de-chaussée du magasin, au milieu de très nombreux espaces dédiés à des séries et à des films, on trouve plusieurs répliques grandeur nature de certains personnages. Poupée et costume Squid Game, Vecna de Stranger Things, Les Chroniques de Bridgerton… Évidemment, toutes sont extrêmement populaires. Tout le monde s’arrête pour faire une photo. Ce rez-de-chaussée est aussi dédié à la vente d’objets dérivés, nous en reparlerons dans un instant.

Cette réplique de Vecna fait peur, mais attire la foule. // Source : Numerama

Au 1er étage (il faut faire une nouvelle fois la queue pour y accéder), Netflix propose un espace 100 % dédié à ses productions originales. On peut faire la queue pour accéder au bureau de détective d’Enola Holmes, voir plein de figurines en bois issues du film Pinocchio de Guillermo Del Toro, se retrouver dans la fausse France d’Emily in Paris, dormir à Slumberland… Toutes les licences fortes de Netflix sont là.

Les Américains adorent l’espace Emily in Paris. // Source : Numerama

Enfin, en plus d’une activité photomaton incontournable, Netflix propose un arbre à vœux. Des petits papiers et des stylos sont distribués aux visiteurs qui peuvent demander ce qu’ils souhaitent à Netflix. Certains font des vœux personnels, d’autres demandent de nouvelles saisons de leurs séries préférées. Il faut ensuite accrocher ses doléances à l’arbre.

Sur cet arbre, tout le monde peut accrocher des demandes. // Source : Numerama

Que peut-on acheter au Netflix Store ?

Revenons au rez-de-chaussée, puisqu’il n’y a aucun produit dérivé au 1er étage.

Netflix vend plusieurs produits à ses fans, à commencer par quelques objets aux couleurs du service de streaming. Casquettes, chaussettes, carnets… Ce qui nous a le plus amusés, c’est les coussins à l’effigie des photos de profil par défaut. On aurait adoré en ramener un, mais la taille de notre valise est malheureusement sous-dimensionnée…

Qui n’a jamais eu envie de chaussettes Netflix ? // Source : Numerama

C’est ridicule, mais c’est génial 😍 // Source : Numerama

La grande majorité des produits vendus sont liés aux productions mises en avant. Dans l’espace Stranger Things, on trouve par exemple des t-shirts, des figurines Pop, des mugs ou des posters. Même chose côté Squid Game, où il y a aussi des déguisements pour ressembler aux personnages de la série.

L’espace Squid Game. // Source : Numerama

Si l’offre est assez faible, nul doute qu’elle a dû cartonner à Noël, surtout au vu de l’incroyable capacité de Netflix à rendre ses contenus populaires.

Les boutiques Netflix apparaîtront-elles partout un jour ? Netflix ne serait pas le premier à ouvrir des boutiques dédiées aux produits dérivés de ses productions (Disney, NBC ou Universal l’ont fait avant lui). Y aura-t-il une boutique Netflix à Paris à Noël 2023 ? Réponse dans quelques mois.