Valve a lancé ses soldes d’hiver sur Steam. Depuis le 22 décembre, on peut faire de très bonnes affaires. Parfait pour un cadeau de Noël de dernière minute.

Chaque année, c’est la même chose : vous n’avez pas acheté vos cadeaux de Noël à temps. Pas de panique. Depuis le 22 décembre, Valve organise les soldes d’hiver sur Steam, l’occasion de faire plaisir sans se ruiner.

On vous rappelle d’ailleurs qu’il existe une option pour offrir directement le cadeau à un destinataire, au moment de l’achat. Grâce à cette fonctionnalité, vous aurez vraiment l’impression d’offrir quelque chose à quelqu’un.

Faire un cadeau sur Steam // Source : Capture d’écran

Ces jeux vidéo qui feront plaisir à Noël

Elden Ring — 41,99 €

Un membre de votre famille a fait l’impasse sur Elden Ring, jeu vidéo développé par FromSoftware qui a mis absolument tout le monde d’accord en 2022 ? Eh bien, offrez-lui. Forcez-le à s’immerger dans cet univers grandiose. Au départ, il vous détestera (les premiers pas sont difficiles). Puis il vous remerciera au moins mille fois tant Elden Ring est une œuvre fascinante. Notez que c’est la première fois qu’il est proposé dans les soldes de Steam.

God of War (29,99 €)

God of War // Source : PlayStation

God of War Ragnarök vous fait de l’œil. Pas de chance, vous ne possédez ni PlayStation 4, ni PlayStation 5. Sachez toutefois que Sony propose, depuis plusieurs mois, les jeux de son catalogue à la communauté PC. God of War en fait partie et il est impossible de ne pas le recommander. D’autant que cette version est d’excellente facture, avec plusieurs options graphiques inédites.

Vampire Survivors (3,99 €)

Vampire Survivors // Source : Capture Xbox

À Noël, quand on n’a pas d’idée, on va au bar tabac du coin et on achète des tickets à gratter — tickets à gratter qui sont rarement gagnants. Épargnez-vous cette tâche et offrez plutôt Vampire Survivors. Moins cher qu’un café chez Starbucks, ce jeu de survie développé par une seule personne mise sur un gameplay simpliste pour accrocher. En prime, il tourne sur un maximum de configurations avec ses graphismes dépouillés. Bref, c’est un bon choix.

Kena: Bridge of Spirits (19,99 €)

Kena: Bridge of Spirits // Source : Ember Lab

Au lendemain du repas du Réveillon, on a envie de s’émerveiller digérer devant un film de Noël, un dessin animé ou une série qu’on a déjà vue mille fois. Avec son univers enchanteur et son approche old-school mais efficace, Kena: Bridge of Spirits est un parfait substitut. D’autant que son habillage inoffensif vous permettra d’en profiter en famille, en compagnie des grands comme des petits.

Remnant: From the Ashes (15,99 €)

Remnant: From the Ashes // Source : Perfect World

Remnant: From the Ashes est un jeu vidéo qui mérite d’être connu. Si on devait simplifier à l’extrême, on dirait qu’il est le Dark Souls du jeu de tir. En ressort une expérience exigeante, qui demande une bonne maîtrise et ne vous aidera pas avec sa narration cryptique. Entre son gameplay bien calibré et le sentiment d’accomplissement qu’il procure à chaque triomphe, on vous encourage à y jouer. Pas en famille, en revanche.

Jurassic World Evolution 2 (17,99 €)

Jurassic World Evolution 2 // Source : Frontier Developments

Les dinosaures continuent de fasciner, notamment dans la pop culture. Jurassic World Evolution 2 permet carrément de vivre un rêve : celui de construire et gérer un parc rempli de dinosaures. Et, bien sûr, il y a plein de références aux films de la saga culte.

Assassin’s Creed Valhalla (19,80 €)

Assassin’s Creed Valhalla // Source : Ubisoft

Vous cherchez un jeu susceptible d’occuper pendant les longues soirées d’hiver à venir ? Assassin’s Creed Valhalla est le candidat idéal. Dernier opus en date de la franchise d’Ubisoft, il nous envoie à l’époque des vikings. Graphismes jolis, gameplay globalement maîtrisé, environnements étendus, des quêtes en veux-tu en voilà… Assassin’s Creed Valhalla est difficile à prendre en défaut quand on a des dizaines d’heures à accorder à un jeu vidéo.

Star Wars Jedi: Fallen Order (4,79 €)

Star Wars Jedi: Fallen Order // Source : Electronic Arts

On a forcément un proche fan de Star Wars. A-t-il joué à Star Wars Jedi: Fallen Order ? Peut-être est-il passé à côté, par crainte d’être déçu. Il ne le sera pas avec cette adaptation signée Respawn Entertainment, articulée autour d’un Jedi fugitif. Au passage, vous lui rappellerez que la suite, baptisée Star Wars Jedi: Survivor, arrive en mars 2023.