Des règles simples, des parties rapides, la possibilité de jouer à beaucoup : découvrez notre sélection des meilleurs jeux d’ambiance de 2022.

Les réveillons de fin d’année réunissent toutes les conditions pour jouer à un type bien particulier de jeu de société : les jeux d’ambiance.

Faciles à expliquer, faciles à jouer, vous pouvez les proposer à l’apéro, pendant le repas ou le dessert, ou pour terminer la soirée tous ensemble.

Notre sélection se concentre sur les sorties de 2022, mais n’hésitez pas à consulter celles des années passées pour encore plus de choix (2017, 2018, 2019 et 2021).

Bonnes fêtes ludiques !

Le Grand KiwiZ, trouvez les mauvaises réponses

À chaque manche, neuf propositions, mais une seule est vraie. À tour de rôle, les deux équipes doivent éliminer une mauvaise réponse. Plus on avance, plus on marque de points. Mais gare, car si on se trompe, on en perd…

Grâce à un astucieux système, toutes les propositions semblent cohérentes, et, évidemment, il est très improbable que l’on connaisse la bonne réponse. Un jeu de quizz original donc, puisque c’est la déduction qui prime, pas les connaissances.

Secret Identity, faites preuve d’imagination minimaliste

Huit personnages, réels ou imaginaires, sont piochés à chaque manche. Chaque joueur doit en faire deviner un aux autres grâce à de petits pictogrammes très basiques. Mais attention, on n’en reçoit qu’un nombre limité en début de partie, et quand on en utilise un, il est perdu.

Un jeu qui demande de l’imagination pour réaliser ses compositions de pictogrammes, tout en devant obligatoirement se restreindre pour ne pas se retrouver trop limité en fin de partie. Les personnages sont suffisamment diversifiés pour permettre à tout le monde de participer.

TTMC, un Trivial Pursuit amusant

« Ah, un plateau avec des cases et des questions, je connais, c’est Trivial Pursuit ! » Oui, presque, mais pas tout à fait. Le Trivial Pursuit est un jeu tout sauf ludique : si on connaît la réponse, on s’ennuie, si on ne la connaît pas, on s’ennuie encore plus…

Toute l’astuce de TTMC (Tu Te Mets Combien ?), c’est qu’on estime ses propres connaissances dans le thème imposé, sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, combien vous mettez-vous en « Slogans publicitaires », en « Natation synchronisée » ou en « Œufs de poule » ? Le niveau 1 est très facile, le 10 réservé aux experts. À vous de bien vous jauger…

On triche un peu puisque le jeu n’est pas sorti en 2022, mais sa suite, TTMC 2, si. Et c’est la même chose, avec de nouvelles questions.

Little Secret, démasquez les infiltrés

Votre organisation secrète prépare son ultime réunion pour dominer le monde. Mais des infiltrés se cachent parmi vous. Pire encore, un journaliste a réussi à s’introduire. Heureusement, un mot de passe vous permet de vous reconnaître entre vous.

Un jeu de bluff, de déduction et d’imagination, dans lequel on s’élimine joyeusement les uns les autres. Dans la pure lignée du très bon Linq (malheureusement plus en vente), mais en plus accessible.

Two Rooms and a Boom, pour jouer jusqu’à 30

Un rôle secret est attribué à chaque joueur, puis on divise le groupe en deux : la moitié dans une pièce, le reste dans une autre. À chaque tour, on échange des otages. Le but de l’équipe bleue : que le président survive. Le but de l’équipe rouge : que le poseur de bombe explose avec lui.

On déroge à la contrainte qu’on s’impose depuis le début de ces chroniques : jouer à tous les jeux qu’on vous présente. Mais nous avons lu et entendu tellement de bien de ce jeu qu’on se devait de vous le recommander. Idéal si vous vous retrouvez à très nombreux pour votre réveillon, puisqu’on peut y jouer jusqu’à 30 !

