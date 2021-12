5 jeux de société pour mettre l’ambiance pendant les fêtes de fin d’année

Règles simples, parties rapides, et surtout grosses marrades. Découvrez notre sélection de jeux de société pour réveiller vos fêtes de fin d’année.

Le programme est connu d’avance. Après avoir enchainé petits fours, huitres, dinde et bûche, la majeure partie de la tablée somnole tranquillement, pendant que quelques survivants discutent de la pluie et du beau temps.

Heureusement pour vous, nous savons comment ambiancer vos réveillons cette année. Proposez donc quelques jeux de société ! Pas de ceux qui sont longs et compliqués, mais des jeux d’ambiance. Avec leurs règles simples et leurs parties rapides, tout le monde peut participer, même les récalcitrants. Et évidemment, on se fiche de savoir qui gagne ou qui perd, le seul objectif est que tout le monde se marre.

Notre sélection se concentre sur les sorties récentes, mais n’hésitez pas à consulter celles des années passées pour encore plus de choix (2017, 2018 et 2019).

Bonne lecture, bonnes parties, et bonnes fêtes !

Hint

Les joueurs se répartissent en deux équipes. À chaque tour, l’un d’eux doit faire deviner plusieurs objectifs à ses coéquipiers.

Il commence par choisir une carte parmi trois, selon ce qui est indiqué sur leur dos : un thème (« Tubes des années 2010 », « Monstres », « Découvertes scientifiques », etc.), et une action (dessiner, parler, mimer ou fredonner). Il dispose ensuite du temps d’un sablier pour faire deviner les cinq propositions au verso de la carte, tout en évitant la proposition interdite.

Un obscur système de comptage de points est censé designer les vainqueurs, mais il ne sert à rien.

Le jeu Hint. // Source : Bezzerwizzer Studio

Même s’il n’invente rien, force est de constater que Hint réussit parfaitement son objectif. La diversité des thèmes et surtout les différentes manières pour faire deviner les objectifs permettent à tout le monde de participer. Si on n’est pas à l’aise pour mimer ou fredonner, on prend l’action dessiner. Et au pire, on pioche d’autres cartes.

La difficulté est bien équilibrée entre le thème et l’action d’une carte, pour éviter des combinaisons trop compliquées ou trop simples. Le tout en 90 secondes, sans oublier l’objectif interdit, qui amène un petit élément perturbateur bienvenu.

Mes amis sont…

Au début de chaque manche, un arbitre pioche une carte et y lit le début d’une question, comme s’il utilisait un moteur de recherche. Par exemple « Comment tricher pour… », « Quel est le secret pour… », « Je veux que mon ex… », etc.

Les autres joueurs ont le temps d’un sablier pour donner un maximum de propositions. Dès que l’une d’elles est suffisamment proche d’une des suggestions proposées par la carte, son équipe avance d’une case. La première équipe à atteindre la dernière case remporte la partie.

Le jeu Mes amis sont… // Source : Le Droit de Perdre

On n’a pas le temps de s’ennuyer quand on joue à Mes amis sont…. À peine la question posée, les propositions, bonnes ou mauvaises, fusent. Comme souvent, on se fiche complètement de savoir qui gagne à la fin. Et on continue généralement de chercher des idées, et de discuter des bonnes réponses, même quand le sablier s’est écoulé.

Bref, c’est l’équivalent analogique de Google Feud, avec des amis autour d’une table plutôt que seul derrière son écran.

Mot pour Mot

Deux équipes se placent de part et d’autre de la table. Entre les deux, se trouve le plateau de jeu, sur lequel sont posées 17 lettres (les voyelles les plus courantes et les consonnes les plus compliquées sont omises).

À son tour, une équipe pioche une carte catégorie, et dispose du temps d’un sablier pour trouver un mot correspondant et composé d’un maximum de lettres. À chaque utilisation, on pousse la lettre d’un cran vers son côté. Au troisième cran, la lettre est acquise, et il en faut cinq pour remporter la partie.

Mais attention à la pénalité si l’équipe d’en face remarque une faute dans votre mot !

Le jeu Mot pour Mot. // Source : Le Scorpion Masqué

Les jeux de lettres sont souvent longs et un peu ennuyeux (souvenez-vous des après-midis pluvieuses à jouer au Scrabble avec votre grand-mère…). Tout le contraire de Mot pour Mot.

D’une, vous n’avez que le temps d’un sablier pour trouver un mot et l’écrire à l’aide des lettres sur le plateau, et comme il se joue en équipe, il y a forcément quelqu’un pour faire une proposition quand les autres sont en panne d’inspiration.

Et, évidemment, le plus drôle est de continuer à chercher, tous ensemble, le mot le plus original, compliqué, amusant, etc., même quand le dernier grain de sable est tombé.

P comme Pizza

Un tas de cartes triangulaires est placé au centre de la table. Chacune d’elles propose trois catégories : facile (« Couleur » par exemple), moyen (« Matériau de construction ») et difficile (« Plat épicé »). Et en face de chaque catégorie, on place une carte avec une lettre.

Le but du jeu est de trouver le plus rapidement possible un mot correspondant à l’une des trois catégories, et qui commence par la lettre adéquate.

Le jeu P comme Pizza. // Source : Big Potato Game

La partie s’arrête dès qu’un joueur arrive à assembler une pyramide avec les cartes gagnées : cinq cartes faciles en bas, trois de difficulté moyenne au-dessus, et une carte difficile au sommet.

On vous l’a expliqué en introduction, il est inutile d’inventer des règles compliquées pour faire un bon jeu d’ambiance. P comme Pizza en est la preuve.

Même si son concept n’est pas révolutionnaire, loin de là, ça fonctionne et l’objectif est atteint : passer un bon moment sans se prendre la tête. Des règles qui s’expliquent en dix secondes, des parties qui durent quelques minutes, et auxquelles tout le monde peut prendre part, c’est exactement ce qu’on demande à ce type de jeux.

Time’s Up Harry Potter

Time’s Up se joue en équipe, et en trois manches. Pendant chacune d’elles, il faut faire deviner un maximum de cartes à ses coéquipiers le temps d’un sablier.

À la première manche, vous pouvez parler librement, à quelques restrictions près. À la deuxième, vous n’avez plus droit qu’à un seul mot pour chaque carte. Et à la dernière, plus question de parler, il faut mimer maintenant.

Bref, c’est simple, drôle, et très dynamique.

Le jeu Time’s Up Harry Potter. // Source : Repos Production

Même si Time’s Up, et ses nombreuses éditions, est un jeu archiconnu, il y a forcément l’un ou l’autre de nos lecteurs qui n’en ont jamais entendu parler. Et ce serait dommage de passer à côté, tant il est fédérateur et gage de passer un excellent moment.

La présente édition est en tous points semblable aux précédentes, mais se concentre sur la saga Harry Potter. Heureusement, le jeu est accessible à tout le monde, grâce aux trois catégories de cartes : celle avec des noms communs connus de tous, celle si vous avez lu les livres ou vu les films, et enfin la dernière, réservée aux fans les plus exigeants.

