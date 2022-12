Valve offrira un Steam Deck toutes les minutes à l’occasion de la cérémonie des The Game Awards 2022. Les Français sont éligibles.

Vous n’avez pas encore craqué pour le Steam Deck ? Vous trouvez la console de Valve intéressante, mais un peu trop chère pour la mettre sur votre liste de Noël ? Pas de panique : l’entreprise américaine est d’une humeur généreuse en décembre. Comme le rapporte The Verge dans un article publié le 1er décembre, on pourra gagner un Steam Deck lors de la cérémonie des The Game Awards (les Oscars du jeu vidéo), diffusée dans la nuit du 8 au 9 décembre (à partir de 1h30).

« Pour fêter les Game Awards, la disponibilité sans réservation de Steam Deck, et plus généralement les jeux vidéo, nous offrirons un Steam Deck d’une capacité de 512 Go toutes les minutes pendant toute la durée de la diffusion en direct des Game Awards », indique Valve sur la page du concours. En somme, il n’y aura pas grand-chose à faire pour remporter le lot normalement facturé 679 €. Plusieurs pays sont éligibles et la France en fait partie.

Concours Steam Deck // Source : Valve

Comment gagner un Steam Deck pendant la cérémonie des The Game Awards 2022 ?

Quand on dit qu’il n’y aura pas grand-chose à faire, il faudra quand même s’inscrire et regarder la cérémonie en direct pour avoir une chance d’être tiré au sort. L’an dernier, le show avait duré plus de 3 heures, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une durée aussi longue signifie qu’il y aura beaucoup de Steam Deck en jeu (plus de 180, a priori), mais que notre nuit de sommeil sera sérieusement écourtée. L’avenir appartient à ceux qui ne se couchent pas.

Il y a quelques conditions à respecter pour participer au concours :

S’inscrire à cette adresse avec un compte Steam en règle ;

Regarder la cérémonie sur la plateforme Steam.tv.

Pour avoir un « un compte en règle », Steam explique qu’il faut avoir effectué un achat entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. Cette restriction, qui sert à prouver son pays de résidence, implique que l’on ne pourra pas créer des milliers de comptes pour multiplier ses chances (la fenêtre d’achat est déjà refermée).

On rappelle que le Steam Deck est la console portable de Valve lancée en février dernier, et qui a été en rupture pendant de très longs mois. Suffisamment puissante pour faire tourner un maximum de jeux, elle permet de jouer à sa bibliothèque Steam à l’extérieur de chez soi. Cette première génération est déjà très convaincante, et ne cesse de se bonifier avec le temps grâce à des mises à jour.