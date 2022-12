[Deal du Jour] Le dernier-né des studios From Software débarque dans la jungle des mondes ouverts pour en bousculer les codes. Mieux encore, il digère le genre pour proposer une expérience unique, qui fera date dans le monde des jeux vidéo. Et en ce moment, Elden Ring est à moins de 45 €.

C’est quoi, la promotion sur ce jeu ?

Elden Ring est habituellement vendu 69,99 € sur le PlayStation Store et le Microsoft Store. Amazon le propose actuellement au prix de 44,99 € sur PS5 et au prix de 44,99 € sur Xbox Series X.

C’est quoi, Elden Ring ?

Elden Ring reprend la structure classique de la plupart des jeux de son créateur, Hidetaka Miyazaki (la série des Dark Souls ou encore Sekiro). Mais cette fois, le level design, toujours aussi incroyable, se fait à une échelle beaucoup plus grande. Comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild avant lui, le dernier-né des équipes de From Software révolutionne le monde ouvert grâce à un mélange exploration-narration parfaitement organique. Un peu à la manière des romans dont vous êtes le héros, Elden Ring ne vous impose rien et vous autorise presque tout. Votre périple commence dans l’Entre-Terre où l’Arbre-Monde trône fièrement. Vous incarnez une caste d’exilés appelés Sans-éclat, et devrez traverser le royaume afin de restaurer le Cercle d’Elden et devenir le Seigneur d’Elden.

L’histoire, coécrite avec George R. R. Martin, possède certes un fil conducteur, mais ne se fait pas de manière linéaire. Elle n’est pas non plus racontée au sens strict du terme, mais suggérée par le lore, au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Ce qui pourrait décontenancer de prime abord est un immense tour de force. Miyazaki n’est pas le premier à se servir du monde qu’il a créé pour raconter une histoire, mais le naturel avec lequel elle se distille dans son jeu est extraordinaire. Avec des références aux précédents jeux du studio, à Game of Thrones, ou encore des hommages poignants au regretté Kentaro Miura, auteur de Berserk, Miyazaki parvient à créer un univers qui n’a besoin de personne pour se raconter. C’est à la fois en terrain connu et en terre inconnue que les joueuses et les joueurs vont faire leurs armes.

Elden Ring dans toute sa Dark Fantasy // Source : Capture d’écran

Elden Ring est-il intéressant à ce prix ?

Que vous aimiez ou non les jeux From Software, Elden Ring est une expérience à côté de laquelle il serait dommage de passer. À moins de 45 €, c’est un bon prix pour s’y essayer. Elden Ring est assurément un jeu difficile. Très difficile. Plus accessible que Dark Souls, il n’en reste pas moins une épreuve de force et de volonté pour le commun des mortels. Heureusement, la possibilité de pouvoir arpenter le monde de l’Entre-Terre comme bon vous semble vous est offerte. Ainsi, vous pourrez éviter les conflits auxquels vous n’êtes pas prêt, le temps de vous préparer. Mais vous pourrez aussi profiter d’une grosse partie de ce qu’a à offrir le jeu, sans vous confronter à sa difficulté. Libre à vous de passer les 10 premières heures du jeu à vous cacher de buissons en buissons, nu comme un ver, à cueillir des fleurs.

Une fois le jeu appréhendé, vous vous orienterez naturellement vers une classe et un style de combat qui vous convient. Petit à petit, la mélancolie incroyable qui se dégage de cet univers de dark fantasy tantôt vous bouleversera, tantôt vous inquiètera. À l’instar d’un jeu de Fumito Ueda, dont Miyazaki à repris les codes architecturaux (C’est même le jeu ICO qui lui a donné envie de faire des jeux vidéo), Elden Ring possède une direction artistique renversante. Il est de plus accompagné par une technique solide, avec des graphismes qui rendent justice à la vision de ses créateurs.

