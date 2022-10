The Winds of Winter, le prochain tome de la saga littéraire du Trône de fer dont est adapté la série Game of Thrones, est attendu depuis une décennie. George R.R. Martin annonce que cela avance bien. Mais, il faudra encore patienter.

La fin de la série Game of Thrones était décevante à vos yeux ? Elle a au moins le mérite d’exister. Car la saga littéraire de George R.R. Martin reste, à ce jour, encore inachevée — le dernier volume remonte à 2011. Seule publication majeure entre-temps, le préquel Feu & Sang, en 2018, dont est adaptée la série House of the Dragon sur HBO. Depuis une dizaine d’années, l’auteur indique régulièrement que le prochain tome de la saga principale avance bien.

Mais, promis, cette fois-ci, cela avance vraiment bien. Lors d’une interview pour le Late Show de Stephen Colbert, le 26 octobre 2022, George R.R. Martin lance même un chiffre très précis : The Winds of Winter est prêt aux trois quarts.

The Winds of Winter peut-être en 2025 ?

Si l’écriture de ce prochain tome est si longue, ce n’est pas seulement parce que George R.R. Martin est impliqué dans bien d’autres projets — les séries HBO, Elden Ring ou encore une version illustrée de l’histoire targaryenne. C’est aussi et surtout parce que The Winds of Winter sera long ; et même le plus long de la saga littéraire. En nombre de pages, ce sera plus élevé que La Danse des dragons, soit plus de 1 500 pages.

En France, les deux tomes de Feu & Sang. // Source : J’ai lu

« Les personnages s’entrecroisent tous et j’ai terminé avec quelques-uns d’entre eux, mais pas d’autres. Je dois finir tout ce tissage », explique George R.R. Martin à Stephen Colbert. Le présentateur fait alors le calcul : puisqu’il a fallu 10 ans pour 75 %, alors le roman sortira potentiellement d’ici à 3 ans (2025). Ce à quoi l’auteur répond avec humour : « C’est déprimant. »

Attention : si le prochain tome n’est toujours pas terminé, c’est évidemment encore moins le cas de l’ouvrage final, dans lequel George R.R. Martin proposera sa propre fin (légèrement différente, donc, de la série HBO). Intitulé A Dream of Spring, son écriture n’a pas encore démarré. Rendez-vous alors dans une nouvelle dizaine d’année pour l’ultime tome ?