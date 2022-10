[Deal du jour] Amazon propose une réduction sur le jeu Les Aventuriers du Rail. Édité par Days of Wonder, ce jeu de plateau pour toute la famille est le candidat parfait pour s’initier aux jeux de société modernes. Et le timing est excellent puisque cette promotion arrive à temps pour les vacances scolaires.

C’est quoi, cette réduction sur ce jeu ?

Amazon propose une réduction sur le jeu Les Aventuriers du Rail. Trouvable habituellement autour de 40 €, il est en ce moment proposé au prix de 32,11 €.

C’est quoi, ce jeu de société ?

Les Aventuriers du Rail se joue sur un grand plateau qui représente le réseau ferroviaire nord-américain. Les joueurs disposent d’une quarantaine de pions en forme de wagon qu’ils devront poser entre deux villes. C’est tout simple : plus vous poserez de wagons, plus vous marquerez de points.

Il y a trois actions possibles à chaque tour. Vous pouvez piocher des cartes Wagon, parmi celles visibles, ou dans la pioche. Ces cartes vous offrent la possibilité de posséder une voie qui relie deux villes. Vous pouvez aussi poser des wagons entre ces villes. C’est ainsi que vous marquez des points. Plus la route est longue, plus on en marque. Enfin, vous pouvez piocher des cartes Destination. Ces dernières vous proposent de relier deux villes entre elles. Plus elles sont loin l’une de l’autre, plus vous marquerez de points. La partie prend fin quand tous les wagons sont posés.

Le plateau du jeu Les Aventuriers du Rail // Source : Days of Wonder

Est-ce que cette promotion sur Les Aventuriers du Rail est intéressante ?

C’est une bonne promotion pour découvrir un classique des jeux de société à faire en famille, surtout avant les vacances scolaires qui arrivent. Le jeu est simple et les parties s’enchainent rapidement. Chacun y trouvera son intérêt, que ce soit le plaisir de placer des wagons, ou celui d’ouvrir des nouvelles routes entre deux villes.

Au fur et à mesure des parties, les voies les plus importantes à occuper en premier apparaîtront aux joueurs les plus observateurs. La stratégie commence à s’immiscer après quelques parties quand les joueurs comprennent qu’en plus de réussir leur propre objectif, ils peuvent mettre des bâtons dans les roues de leurs adversaires. Bloquer ou gêner les joueurs adverses est, en effet, un des petits plaisirs des Aventuriers du Rail.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.