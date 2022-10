[Deal du Jour] A Plague Tale: Requiem est la suite de A Plague Tale: Innocence. Ce dernier avait su marquer l’année 2019 par ses nombreuses qualités. Le studio français Asobo réussit à transformer l’essai avec cette suite qui reprend le meilleur du premier opus.

C’est quoi, cette promotion sur le jeu ?

A Plague Tale: Requiem est vendu au prix de 59,99 € sur le Playstation Store et le Microsoft Store. Trouvable autour de 50 € sur plusieurs sites marchands, il est ici proposé en version physique par Amazon au prix de 40,49 € sur PS5 et Xbox Series X. Attention cependant : ce jeu est disponible gratuitement en version dématérialisée sur Xbox Series X et Series S, si vous disposez d’un abonnement au Xbox Game Pass.

C’est quoi, A Plague Tale: Requiem ?

A Plague Tale: Requiem est un jeu vidéo développé par le studio bordelais Asobo. Il fait suite au premier opus, A Plague Tale: Innocence, sorti en 2019. L’histoire prend place quelque temps après les évènements du premier opus et suit toujours le duo formé par Amicia et Hugo. Le frère et la sœur partent dans une nouvelle quête sur une île située dans le sud de la France, dans le but de trouver un remède au mal qui ronge le jeune garçon.

Après les événements racontés dans le premier jeu, les personnages apparaissent, par la force des choses, plus matures. À l’instar de The Last of Us Part II, le rapport à la violence et à la dureté du monde est au centre du récit. Les personnages évoluent dans leur quête, fragilisés par leur doute et placés face à leurs faiblesses. Amicia est prise dans un étau, entre son rôle de grande sœur et son devoir de protéger son petit frère, coute que coute. Ses tourments ne sont pas sans rappeler ceux de Senua, l’héroïne du jeu Hellblade: Senua’s Sacrifice, tant le basculement vers la folie semble proche. Asobo rend ses personnages attachants et parvient à créer un jeu profondément humain.

Le jeu A Plague Tale: Requiem est-il intéressant à ce prix ?

Amicia et Hugo dans A Plague Tale : Requiem. // Source : Asobo / capture d’écran Numerama

A Plague Tale: Requiem vient tout juste de sortir, c’est donc une excellente occasion de se le procurer. Visuellement, la direction artistique est à tomber. Les décors magnifiques sont sublimés par une gestion de la lumière exemplaire. La modélisation des protagonistes, du visage aux vêtements, est excellente et s’accompagne d’animations réalistes. Le jeu des comédiens est au point en VO comme en VF et permet d’humaniser la galerie de personnages.

Il ne faut malheureusement pas oublier qu’Asobo est un petit studio. Le travail accompli est incroyable, mais n’est pas exempt de défauts. Bugs de collisions et ralentissements seront légion pendant la quinzaine d’heures que dure l’histoire principale. Malgré ces petits soucis, la gestion de la caméra est au top et accompagne un gameplay fluide et instinctif. Le jeu s’empêtre encore dans des mécaniques de gameplay un peu vieillottes par moments, mais ses qualités narratives et son histoire passionnante sauront atteindre même les joueuses et joueurs les plus intransigeants.

