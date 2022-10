Halloween et des gros jeux : voici le programme pour le Xbox Game Pass au mois d’octobre. Il est porté par l’arrivée de A Plague Tale: Requiem.

Microsoft a dévoilé la première salve de jeux vidéo qui s’ajouteront au catalogue du Xbox Game Pass en octobre. Et la firme de Redmond doit être ravie de cette sélection, portée par A Plague Tale: Requiem — suite d’un jeu vidéo qui a marqué les esprits lors de sa sortie.

A Plague Tale: Requiem ne sera pas le seul titre à suivre ces prochaines semaines. On jettera un œil à Scorn, très mystérieux et bizarroïde. Microsoft a aussi prévu plusieurs jeux pensés pour occuper pendant Halloween, à l’instar des adaptations The Walking Dead.

Le Xbox Game Pass en octobre 2022 // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou encore six mois (à partir de 59,99 €).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en octobre 2022

4 octobre : Chivalry 2 (Cloud, Console & PC)

Vous aimez les combats médiévaux ? Eh bien vous risquez d’adorer Chivalry 2, qui permet d’incarner un chevalier à la première personne pour nous plonger au cœur de la bataille.

6 octobre : Medieval Dynasty (Xbox Series X|S)

Le destin d’un jeune homme qui fuit la guerre pour devenir le leader d’une communauté à développer puis, carrément, d’une dynastie.

6 octobre : The Walking Dead: The Complete First Season (PC)

Adaptation des romans graphiques de Robert Kikman. Elle prend la forme d’une aventure narrative découpée en plusieurs épisodes. On y incarne Lee Everett, ex-criminel qui doit survivre face aux zombies.

6 octobre : The Walking Dead: Season Two (PC)

La suite, cette fois centrée sur Clementine. On retrouve encore une fois le format épisodique.

11 octobre : Costume Quest (Cloud & Console)

Imaginé par Tim Schafer, Costume Quest est une relecture d’Halloween. Où les héros peuvent enfiler différents costumes pour gagner des pouvoirs.

11 octobre : Eville (Console & PC)

Un jeu de déduction social en multijoueur. Qui est responsable de tous ces meurtres ?

13 octobre : Dyson Sphere Program (PC)

Un jeu de gestion poussé qui demande de construire l’usine intergalactique la plus efficace possible.

14 octobre : Scorn (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

Ouvertement inspiré de l’œuvre de Hans Ruedi Giger (Alien), Scorn a l’air hyper étrange. D’après les images, il n’est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Il ressemble à un musée des horreurs.

18 octobre : A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC & Xbox Series X|S)

A Plague Tale: Requiem est le successeur de A Plague Tale: Innocence, l’un des jeux vidéo les plus marquants de ces dernières années. Nos premières impressions sont positives.

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 octobre

Bloodroots (Cloud, Console & PC)

Echo Generation (Cloud, Console & PC)

Into The Pit (Cloud, Console & PC)

Ring of Pain (Cloud, Console & PC)

Sable (Cloud, Console & PC)

The Good Life (Cloud, Console & PC)





Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.