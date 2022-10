[Deal du Jour] The Last of Us Part 1 sur PS5 tient sans doute plus du remaster que du remake. Refonte graphique intégrale, le jeu n’a jamais été aussi beau. Le gameplay reste malheureusement inchangé, pour une expérience malgré tout toujours aussi incroyable. Il est en ce moment à son prix le plus bas et vaut enfin le coup.

C’est quoi, cette promotion sur ce jeu PS 5 ?

The Last of Us Part I est vendu au prix de 79,99 € sur le Playstation Store, et trouvable autour de 65 € sur plusieurs sites marchands. Il est actuellement proposé au prix de 54,89 € sur Rakuten.

C’est quoi, The Last of Us Part I ?

The Last of Us Part I est le remake du jeu original sorti en 2013 sur PS3. Naughty Dog s’occupe de remaker leur propre jeu, après l’avoir remastérisé sur PS4 en 2014. Vendu plein pot à sa sortie, il semble avant tout destiné aux joueuses et joueurs qui n’ont jamais joué à l’original. Ils pourront se plonger dans l’histoire de Joel et Ellie dans les meilleures conditions possibles, sur la nouvelle console de Sony. Pour les anciens, qui sont sans doute passés par la case The Last of Us Part II depuis, l’intérêt est purement nostalgique.

Toujours est-il que The Last of Us Part I est un jeu d’une beauté à couper le souffle. Nouveaux venus comme joueurs de la première heure en prendront plein les mirettes. La continuité visuelle avec The Last Of Us Part II se fait alors naturellement. Naughty Dog s’assure ainsi que les joueurs qui feront la seconde partie à la suite ne verront aucun gap visuel entre les deux. Les paysages sont renversants, avec des niveaux de détails bluffants. Les animations in game et les expressions faciales durant les cinématiques paraissent authentiques. À l’instar de The Last of Us Part II, le réalisme des personnages et leur implémentation dans le jeu sont criants de vérité. Les nouveaux joueurs seront comblés, les anciens, subjugués par la refonte visuelle d’un jeu qu’ils chérissent.

The Last of Us Part I // Source : Capture YouTube

Est-ce que cette promotion est intéressante ?

Cette promotion est intéressante si vous souhaitez (re)jouer au chef-d’œuvre de Naughty Dog sans y mettre le plein tarif. L’histoire ne change pas d’un iota et se déroule toujours dans un univers post-apocalyptique après qu’une pandémie est éclatée, provoquée par un champignon. Ce fungi prend le contrôle de ses hôtes humains pour en faire l’équivalent d’un zombie. Joel et Ellie, les deux personnages principaux, vont alors devoir traverser les États-Unis en ruines. Le magnifique DLC Left Behind, qui éclaire sur le passé de Ellie, est inclus dans le jeu.

Les nouveautés de gameplay du second opus ne sont malheureusement pas implémentées dans ce remake. Naughty Dog rate quelques occasions de faire de The Last of Us Part I un jeu encore plus grand qu’il ne l’est déjà. Qu’importe, le charme opère toujours. Avec l’arrivée de la série sur HBO, la stratégie commerciale fonctionne et c’est un véritable plaisir de replonger dans une des plus belles histoires du jeu vidéo, manette en main ou simple spectateur.

