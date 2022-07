Julias Onah, connu pour avoir réalisé le troisième film Cloverfield, réalisera le prochain Captain America. Un choix qui pourrait ne pas être anodin.

Un Nigério-Américain à la tête du prochain Captain America, voilà le choix de Marvel Studios selon The Holywood Reporter. Julias Onah, connu pour n’avoir réalisé que trois longs métrages dans sa carrière (dont The Cloverfield Paradox sur Netflix, qui n’a pas laissé que de bons souvenirs), a été choisi pour piloter la suite des aventures de Steve Rogers, avec cette fois-ci Sam Wilson en tant que porteur du bouclier. Captain America 4, dont le nom et la date de sortie sont pour l’instant inconnus, devrait être la suite directe de la série Falcon et le soldat de l’hiver, durant laquelle Sam Wilson (Anthony Mackie) est devenu Captain America.

Julias Onah, un pari sur l’avenir ?

Après les frères Russo, c’est Julias Onah qui devrait signer le prochain Captain America, alors que sa notoriété de réalisateur est encore très petite. Un choix étonnant alors que Marvel a plutôt engagé des réalisateurs qui ont fait leurs preuves ces derniers temps (Chloé Zhao, Sam Raimi…) et que la franchise Captain America est particulièrement appréciée des fans. On se rassurera en rappelant que c’est JJ Abrams qui l’avait désigné pour la suite de Cloverfield, après que Julias Onah a gagné plusieurs prix pour son film Luce.

Quoi qu’il en soit, le choix de Julias Onah pourrait être intéressant au vu de ses origines. Né à Markurdi au Niger, Julias Onah pourrait être la bonne pioche pour raconter le quotidien d’un Captain America afro-américain, une thématique largement abordée dans la série sur Disney+. Même si Sam Wilson a fait ses preuves en tant que Falcon, la société ne semblait pas complètement prête à lui laisser le bouclier. Lui non plus.

Source : Disney

C’est vraisemblablement en 2024 que devrait sortir le quatrième épisode de Captain America, le premier sans Steve Rogers.