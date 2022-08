Durant la cérémonie d’ouverture de la gamescom, Sony a levé le voile sur une nouvelle manette pour la PS5. Il s’agit d’un accessoire pour les joueurs exigeants.

Cela fait maintenant plusieurs années que Microsoft propose une manette haut de gamme aux fans Xbox — il y a déjà eu plusieurs générations. Sony, de son côté, s’en est toujours remis aux constructeurs tiers pour contenter les joueurs les plus exigeants. Cette erreur sera bientôt réparée : à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la gamescom, le constructeur a annoncé la DualSense Edge.

La DualSense Edge, forcément liée à la PlayStation 5, entre en comparaison directe avec le pad Elite de Microsoft. Il ne s’agit pas d’une manette pour le grand public, mais d’un accessoire sans fil pensé pour celles et ceux qui cherchent la performance à tout prix. Le but est d’offrir une ergonomie encore meilleure et, surtout, plusieurs options de personnalisation. Le tout en gardant à l’esprit que la DualSense constitue une excellente base.

La PS5 tient sa manette Elite

Avec la DualSense Edge, Sony souhaite que les joueuses et les joueurs puissent être en mesure de peaufiner leur expérience de jeu, en fonction de leurs préférences. Pour cela, la manette offrira plusieurs options agissant sur le comportement du pad.

La DualSense Edge permettra de :

Reconfigurer les touches ;

Ajuster la sensibilité des sticks ;

Modifier la course des gâchettes (jusqu’à réduire les zones mortes) ;

Créer plusieurs profils, avec possibilité de passer rapidement de l’un à l’autre ;

Profiter d’un bouton dédié pour accéder à une interface spécifique ;

Changer la forme des sticks (trois options possibles) ;

Accéder à des boutons supplémentaires à l’arrière, pour créer des raccourcis.

En prime, on pourra intégralement changer les modules des sticks (vendus séparément), pour augmenter la durée de vie de la manette (les sticks sont souvent très fragiles). Au passage, cela permettra de lutter, un peu, contre le phénomène du drift. La DualSense Edge sera livrée dans une coque de protection qui pourra contenir tous les accessoires (y compris le câble USB-C tressé pour recharger la batterie).

Manette Sony DualSense Edge // Source : Sony

Bien sûr, la DualSense Edge conserve toutes les caractéristiques de la DualSense classique, y compris le retour haptique pour les vibrations et les gâchettes adaptatives pour l’immersion.

Sony n’a rien dit sur la date de sortie et le prix de cette DualSense Edge. La facture risque d’être élevée : le pad Elite de Microsoft est proposé à 180 €.