Depuis le début du succès spectaculaire du jeu, de nombreuses variantes de Wordle ont été créées. Voici les meilleures variantes auxquelles vous pourrez jouer durant vos séances de bronzage à la plage.

En janvier 2022, le jeu Wordle est arrivé et a changé nos vies — pour le meilleur. Le concept du jeu est aussi simple qu’addictif : vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 lettres. C’est plus difficile que ça n’en a l’air, malgré les indices dispensés. Le succès de Wordle tient à sa sobriété, mais également au fait que l’on est limité à une partie par jour. Alors, forcément, cela donne envie de jouer à beaucoup de variantes du jeu, afin d’avoir sa dose pour la journée.

Rassurez-vous, Numerama a pensé à tout : on vous a concocté une petite sélection de toutes les variantes de Wordle que nous avons essayées. Alternatives en français, version compétitive du jeu, ou encore déclinaisons absurdement dures : vous trouverez tout ci-dessous. De rien.

Wordle est devenu mon obsession. // Source : Numerama

Les variantes en français

Le Mot

Les mêmes règles, les mêmes couleurs, les mêmes sensations, mais le tout en français.

Vous pouvez jouer au Mot ici.

Le Mot (encore, oui, mais ce n’est pas le même)

Ici aussi les règles sont les mêmes, et il n’y a que les couleurs qui soient différentes : les lettres en jaune sont dans le mot au bon endroit, tandis que celles en bleu sont dans le mot, mais mal placées.

Vous pouvez jouer au Mot (le deuxième) ici.

Sutom

L’alternative inspirée de Motus (tellement que France Télévision a bien failli avoir la peau de Sutom, avant qu’un accord ne soit trouvé). Ici, on vous donne la première lettre du mot, qui peut faire jusqu’à 9 lettres. Fun fact : j’ai déjà réussi à trouver 3 fois un mot Sutom du premier coup.

Vous pouvez jouer à Sutom ici.

Tusmo

Là aussi, c’est un jeu inspiré de Motus, qui a exactement le même concept que Sutom. Sauf qu’en plus, vous pouvez jouer en multijoueur, et vous n’êtes pas limité à une partie par jour avec le mode « suite du jour ». Régalez-vous.

Vous pouvez jouer à Tusmo ici.

Zutom

Sur Zutom, vous n’avez que deux modes de jeu : un mode « infini », où vous avez 10 minutes pour trouver 5 mots, et un mode « infini difficile », qui est similaire. Néanmoins, des « verbes conjugués et autres mots tordus se sont immiscés dans le jeu », d’après le site. Vous voilà prévenu.

Vous pouvez jouer à Zutom ici.

Zutom, c’est le feu. // Source : Zutom

Les variantes plus originales et en anglais

La version géographique avec Worldle

Dans cette variante, vous avez 6 essais pour retrouver le pays dont les frontières s’affichent sur la carte. Pour seuls indices, le site indiquera si votre réponse est loin ou non du territoire à trouver. À réserver aux pros de géographie — mais au moins, les noms de pays sont en français, ce qui limite la casse.

Vous pouvez jouer à Worldle ici.

La version puissance 4 de Wordle

Si vous n’avez pas peur des challenges, ni de jouer en anglais, et si vous ne craignez pas que votre cerveau fonde, il faut absolument jouer à Quordle, la version où vous jouez quatre parties en même temps de Wordle. Oui, quatre parties. C’est le désordre et c’est très drôle.

Vous pouvez jouer à Quordle ici.

Quordle est dur. Vraiment dur. // Source : Quordle

La version compétition avec We Wordle

Vous devez affronter un autre joueur dans cette version de Wordle. Les parties vont vite (vous n’avez que 20 secondes à chaque fois pour jouer) et elles sont impitoyables. Vous avez intérêt à avoir révisé votre vocabulaire anglais pour ce jeu.

Vous pouvez jouer à We Wordle ici.

La version combo avec l’intelligence artificielle Dall-e dans Wordalle

Cette variante est absurde, et c’est bien pour cella qu’elle est aussi incroyable. Vous avez 7 essais pour trouver la consigne qui a été donnée à Dall-e, une intelligence artificielle qui crée des images à partir de consignes données par des internautes. Attention, il faut donner les réponses (parfois complexes) en anglais.

Vous pouvez jouer à Wordalle ici.

Le jeu Wordalle va vous rendre accro. // Source : Wordalle

La version film avec Framed

Dans Framed, votre but est de deviner le film avec, en indice, une seule image. La tâche est ardue, on ne vous le cache pas, surtout que vous n’avez droit qu’à 6 images. Il vaut mieux avoir une solide culture cinématographique (par exemple, moi, je perds tout le temps), et il faut aussi connaître le nom original des films, en anglais.

Vous pouvez jouer à Framed ici.

La version pour les fans de League of Legends

Si vous connaissez par cœur les champions de League of Legends, alors ce jeu est fait pour vous. Attention, il faut un certain niveau de connaissance (et par là je veux dire qu’il faut TOUT SAVOIR), et surtout, donner les réponses en anglais.

Vous pouvez jouer à LoLdle ici.