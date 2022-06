Vous pensiez avoir fait le tour des clones et autres détournements de Wordle ? Détrompez-vous. We Wordle vous propose une version hyper rapide et compétitive du jeu.

Vous ne l’attendiez pas, mais il est quand même là : We Wordle. Ce clone de Wordle a un principe simple : vous devez affronter un joueur — au hasard parmi tous ceux connectés ou un ami auquel vous envoyez un lien de connexion. Et vous n’avez qu’un seul objectif : le battre. Et comme si Wordle n’était pas déjà assez dur, chaque tour est limité à 20 secondes.

Le résultat ? Un jeu résolument rapide, absurde, et fun. Vous pouvez tester par vous-même et jouer à We Wordle gratuitement ici.

We Wordle est souvent frustrant. // Source : WeWorlde

We Wordle est aussi addictif que le jeu original

Les parties de We Wordle se déroulent plus ou moins de la même manière que les parties de Wordle classiques. Il y a cependant un twist : vous êtes deux à jouer sur la même grille, et vous votre but est de trouver le mot avant votre adversaire. Vous jouez chacun votre tour, la personne qui joue en premier étant désignée au hasard au début de la partie. Lorsque c’est à vous de jouer, vous n’avez que 20 secondes pour inscrire un mot.

Si vous passez ce délai, la partie est perdue et il vous faut recommencer. Pareil si votre adversaire n’arrive pas à respecter le temps imparti. Cette limite de temps est rapidement frustrante : les 20 secondes passent très, TRÈS rapidement, et pour les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, il n’est pas toujours évident de trouver les mots. Mais c’est aussi cela qui fait le charme de We Wordle et qui fait que les parties sont toujours très courtes.

Est-ce que je suis devenue accro à We Wordle ? Peut-être // Source : We Wordle

Même s’il est un peu frustrant, We Wordle est surtout très addictif. N’ayez crainte : contrairement au jeu original, il est possible de faire plusieurs parties par jour — et donc de retenter à de nombreuses occasions de vous améliorer. Recommencer autant de parties que possible vous permettra de vous améliorer et de trouver les mots plus rapidement (comme j’ai pu m’en apercevoir). Mais cela pourrait aussi vous faire perdre beaucoup de temps au travail (comme mes collègues ont pu s’en apercevoir). Jouez alors à vos risques et périls.