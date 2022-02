Vous voulez deviner autre chose que des mots ? Cette alternative à Wordle vous défie avec des contours de pays.

Voilà plusieurs semaines que le jeu Wordle fait fureur chez les internautes, en ce début 2022. Peut-être y avez-vous joué, d’ailleurs. Et peut-être aussi que le système de jeu, qui est semblable au jeu télévisé Motus, a fini par vous lasser, parce que vous trouvez le niveau de jeu trop facile — on vous comprend : qui ne rêve pas de caser des mots comme voûtain, prolégomènes ou madrigal, dans les versions du jeu en français.

Vous voulez un nouveau challenge ? Peut-être est-ce du côté de la géographie qu’il vous faut regarder.

Le Wordle de la géographie

Il existe un site, baptisé astucieusement Worldle, qui propose de décliner la recette de Wordle sur une carte du monde. Le principe ? Le site affiche le contour d’un pays et vous devez deviner lequel. Vous avez le droit à six essais et à quelques indications pour vous aider si vous échouez à trouver du premier coup — et c’est parfois plus corsé qu’on ne le croit.

Puisque le jeu ne peut pas directement se baser sur les lettres, Worldle évalue la distance, la direction et la proximité entre l’essai et le pays cible. Plus votre réponse est proche, plus l’alignement de carrés se remplit de vert. Pour vous assister, le jeu vous suggère la proximité avec votre proposition (en kilomètres) et la direction dans laquelle vous devriez poursuivre vos efforts.

Je peux vous confirmer que ce n’était pas la France. // Source : Wordle

Attention ! Comme l’explique le mode d’emploi du jeu, les distances sont calculées entre le centre de deux pays (votre réponse et le pays à trouver). Cela veut dire que vous pourriez avoir par exemple plusieurs centaines de kilomètres d’écart entre la France et l’Allemagne, alors même que les deux États partagent une frontière commune. Méfiance, donc.

Le jeu vous rappellera peut-être vos cours de géographie en classe, lorsque votre prof vous distribuait des fonds de carte sur lesquels vous deviez renseigner le nom des pays et, pourquoi pas, le nom et la position approximative des capitales. C’est en tout cas cette impression que le jeu Worldle a laissée à certains membres de la rédaction qui s’y sont essayés.

Le phénomène Wordle suscite beaucoup d’intérêt — en témoigne la référence faite par Google, mais aussi le rachat du service par le New York Times. On a vu émerger des astuces pour savoir quel est le meilleur mot pour commencer chaque partie, un site pour redécouvrir les anciennes grilles Wordle et même un bot, contré depuis, qui s’employait à révéler la réponse du jour.