Amateurs et amatrices de League of Legends, la Faille de l’invocateur n’a-t-elle aucun secret pour vous ? Si vous voulez vous en assurer, il est temps de tester vos connaissances grâce à ce jeu.

Vous deviez peut-être déjà connaître League of Legends, le célèbre jeu vidéo de Riot Games lorsque la série d’animation Arcane (lire notre critique d’Arcane) est sortie sur Netflix. Si ce n’est pas le cas, sachez qu’il s’agit d’un jeu de combat totalement gratuit, et dans lequel doivent se mesurer deux équipes de 5 champions différents — l’objectif étant de détruire la base ennemie appelée Nexus. C’est ce qu’on appelle une arène de bataille multijoueur.

Viego, un champion de League of Legends. // Source : Riot Games

L’une des atouts du jeu et de vous donner accès à une centaine de champions. Bien sûr, chacun d’eux est doté d’un design dédié et d’un gameplay unique. Cette variété doit permettre à chacun d’y trouver son compte en trouvant le héros qui convient le mieux à tel ou tel style de jeu.

À force de jouer à LoL, peut-être avez-vous fini par avoir de bonnes connaissances sur l’univers du jeu. Mais jusqu’à quel point ? Pour le savoir, il est possible de tester ses connaissances sur l’univers League of Legends grâce à LoLdle. Vous l’avez déjà deviné rien qu’au nom : il repose sur le même principe que Wordle. Sauf qu’ici, vous serez challengé sur les sorts, les citations et voix des personnages.

Testez vos connaissances sur League of Legends

Connaître tous les champions de League of Legends demande beaucoup de temps et cela n’est pas un exercice facile. En plus, certains reçoivent de temps à autre des refontes visuelles, mais aussi des changements dans le gameplay et le doublage. Il s’agit donc d’un réel défi de les connaître tous à la perfection, et c’est ce que vous propose LoLdle.

Vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires sur les champions (ici Aphelios). // Source : LoLdle

LoLdle n’est accessible que si vous comprenez l’anglais. Quatre mini jeux existent. Vous pourrez par exemple tenter d’identifier l’une des phrases d’un personnage en inscrivant son nom ou identifier une de ses compétences. Le degré de difficulté peut varier, car on peut vous demander d’écrire le nom de la capacité du héros, ce qui n’est pas toujours évident.