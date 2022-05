J’ai tenté de jouer à Quordle. Et, malgré toute ma bonne volonté et l’aide de dictionnaires, j’ai piteusement échoué. Mais vous pouvez essayer, vous.

Tout a commencé lorsqu’un ami m’a envoyé un lien vers Quordle, accompagné en tout et pour tout de ces simples mots : « Meuf j’ai trouvé ça, haha ». Rien n’aurait pu me préparer à ce qu’il se passerait en ouvrant le lien.

Quordle est l’un des nombreux clones de Wordle, le jeu phénomène popularisé en début d’année 2022. Son concept est simple et très semblable à Motus : vous avez 5 essais pour trouver un mot en 5 lettres. La version originale, d’abord réalisée par un développeur indépendant, a tellement marché qu’elle a été rachetée par le New York Times et qu’elle a engendré la création de nombreux clones, dont certains en français.

Parmi tous ces clones, on trouve des jeux parfois loufoques, comme Lewdle, le Wordle spécial insultes et autres mots obscènes, ou encore une adaptation spécialisée dans la géographie. Et puis, il y a aussi Quordle, l’incarnation de la difficulté sur Terre, qui vous propose de jouer 4 parties de Wordle à la fois.

Vous pouvez jouer à Quordle ici, si vous avez envie de vous griller les neurones.

Quordle est dur. Vraiment dur. // Source : Quordle

Bienvenue dans l’enfer de Quordle

Les règles de Quordle sont presque les mêmes que celles de Wordle : vous avez 9 essais pour trouver 4 mots de 5 lettres. La subtilité est que vous ne pouvez jouer qu’un mot pour les 4 grilles, ce qui est à la fois extrêmement frustrant et vraiment drôle. Afin de pouvoir trouver les 4 mots différents (ce qui est pour ma part mission impossible), il vous faudra donc vous concentrer en premier sur une grille, avant de passer à la suivante, etc.

En dehors de ça, la stratégie est la même que pour les parties de Wordle classiques. On vous conseille de commencer par un mot avec beaucoup de voyelles, mais aussi, de préférence, avec des consonnes souvent utilisées dans la langue anglaise. Un chercheur s’est même amusé à trouver le mot idéal pour commencer vos parties — preuve que le sujet est devenu très sérieux.

Pour Quordle, tout a commencé le 29 janvier 2022, écrit sur le site le créateur du jeu, Freddie Meyer. « J’ai vu un article mentionnant Dordle [où l’on joue avec deux grilles à la fois, ndlr]. C’était très drôle, mais je me suis rendu compte que c’était assez rare d’échouer à trouver les deux mots avec 7 essais. » Alors, dans un éclair de génie et de méchanceté, lui et un autre ami ont décidé de créer Quordle.

Aujourd’hui, ce jeu peut donc venir hanter vos journées comme il hante les miennes. Pour l’instant, je n’ai jamais réussi à trouver les 4 mots — mais peut-être parviendrez-vous à réussir cet exploit.