Sony a annoncé la suppression de la fonctionnalité Accolades de la PS5. Mais à quoi servait-elle ?

Connaissiez-vous la fonctionnalité Accolades de la PS5 ? Peut-être que non. Et quand bien même : Sony va s’en débarrasser dès cet automne, a repéré Eurogamer dans un article publié le 1er août. La fonctionnalité en question part pourtant d’une bonne intention : elle vise à valoriser les joueuses et les joueurs les plus respectueux.

« Dans certains jeux multijoueur en ligne, vous avez la possibilité d’adresser des commentaires aux personnes avec lesquelles vous jouez. Vous avez eu une expérience positive en jouant avec un joueur en ligne ? Faites-lui part de votre appréciation en lui envoyant une accolade », indiquait alors Sony à propos d’un système pensé pour éviter les environnements toxiques.

Les Accolades sur PS5. // Source : Sony

La fonctionnalité PS5 que personne n’utilise

« Cette fonctionnalité n’a pas rencontré le succès prévu », admet Sony sur une page officielle, signifiant que peu d’utilisatrices et d’utilisateurs pensent à l’utiliser après avoir terminé une partie en ligne. Elle ne coûtait pas grand-chose, pourtant : en quelques clics, on peut récompenser, de manière anonyme, le bon comportement d’un adversaire — à partir du moment où il ne fait pas partie de sa liste d’amis ou qu’il n’a pas été bloqué. Les Accolades se rangent dans quatre catégories : Utile, Accueillant, Esprit sportif et Leader. Elles correspondent toutes à une qualité appréciée quand on joue en ligne.

Les Accolades sont ensuite liées à votre profil, montrées sous la forme d’un diagramme permettant de visualiser ce pourquoi vous êtes reconnu quand vous jouez en ligne.

L’initiative est louable, mais Sony ne l’a sans doute pas suffisamment mise en avant. J’utilise une PS5 depuis bientôt deux ans et je n’ai jamais utilisé les Accolades, ni même consulter celles que j’avais reçues (si j’en ai reçues…). L’entreprise japonaise entend quand même « recentrer [ses] efforts » et encourage « la communauté à continuer de s’envoyer des messages positifs. »

On rappellera que la PS5 est sortie avec des fonctionnalités manquantes — la possibilité d’augmenter le stockage interne, celle de créer des dossiers pour mieux organiser sa bibliothèque. En voyant les Accolades abandonnées très vite, on se dit que Sony aurait dû porter son attention ailleurs.