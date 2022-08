La saga phare Tomb Raider pourrait connaître un deuxième reboot au cinéma. Après Angelina Jolie et Alicia Vikander, un troisième actrice incarnerait l’héroïne.

Il devrait y avoir une troisième Lara Croft au cinéma, et c’est loin d’être une excellente nouvelle. Comme l’indique The Wrap dans un article publié le 28 juillet, la MGM a perdu les droits d’adaptation de la saga de jeux vidéo. L’entreprise avait jusqu’au mois de mai pour les conserver en donnant le feu vert à un nouveau long métrage — qui aurait alors été une suite au reboot de 2018, avec Alicia Vikander dans le rôle-titre.

A priori, plusieurs les autres studios d’Hollywood sont sur le qui-vive pour récupérer Tomb Raider et adapter à leur tour les aventures de l’héroïne aventurière. Leur intérêt pour l’œuvre paraît censée d’un point de vue commercial, puisqu’un jeu vidéo inédit est actuellement en développement. Alicia Vikander n’étant plus attachée à la franchise, le futur film — le quatrième, donc — serait un deuxième reboot.

Alicia Vikander dans Tomb Raider. // Source : MGM

Arrêtons avec les films Tomb Raider

Quand on s’intéresse au box-office et, surtout, aux qualités artistiques des trois premiers films Tomb Raider, on se dit qu’il serait préférable de laisser Lara Croft tranquille. En dépit de performances honorables de la part d’Angelina Jolie puis d’Alicia Vikander, les films n’ont pas du tout laissé un souvenir impérissable dans les esprits. Scénaristiquement, et même visuellement, ces blockbusters s’avèrent assez paresseux — alors que le potentiel est immense. On est loin, en tout cas, de la réussite Indiana Jones, la référence dans le genre action/aventure. Un constat qui vaut aussi pour la piètre adaptation Uncharted.

Les notes obtenues par les films Tomb Raider (sur Metacritic) :

Lara Croft: Tomb Raider — 33/100 ;

Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life — 43/100 ;

Tomb Raider — 48/100.

Le box-office des films Tomb Raider au cinéma (source : Box Office Mojo) :

Film Année Recettes mondiales Lara Croft: Tomb Raider 2001 275 millions Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life 2003 160 millions Tomb Raider 2018 275 millions

Comme le prouvent ces chiffres, le Tomb Raider de 2018 n’a pas rapporté plus que le tout premier film. On peut carrément prononcer le mot échec : aujourd’hui, le moindre blockbuster un tantinet réussi atteint facilement la barre du milliard de dollars. Le reboot avec Alicia Vikander aurait dû, en prime, surfer sur la nouvelle image — moins bimbo, plus humaine — du personnage, issue de l’excellent jeu vidéo sorti en 2013. Les conditions étaient favorables à un succès, et cela n’a pas suffi. C’est la preuve que Lara Croft n’est pas taillée pour devenir une icône du cinéma. Au mieux, les adaptations ne sont qu’opportunisme.

À noter que la MGM avait quand même prévu d’offrir une suite à Tomb Raider, hélas chahutée par la pandémie de coronavirus (qui a ralenti, voire stoppé nombre de projets). En 2020, le réalisateur Ben Wheatley se montrait même confiant dans les colonnes de Polygon. Il était vraiment prêt à surmonter le défi : « Les jeux vidéo ont du mal à exister au cinéma, car ils sont nés en-dehors du cinéma. Leur magie tient dans les interactions, qu’il faut retirer pour en faire un film. C’est tout l’enjeu, ainsi que la difficulté. » Il est vrai que rares sont les adaptations à avoir bonne presse. Voilà pourquoi il serait sans doute préférable d’arrêter les frais.