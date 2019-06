Alicia Vikander campe une Lara Croft convaincante dans un reboot techniquement solide en UHD.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Après deux films peu mémorables avec Angelina Jolie dans le rôle de la célèbre Lara Croft, Sony Pictures a surfé sur la vague du retour au premier plan de la franchise Tomb Raider pour sortir une nouvelle adaptation éponyme. Très présent sur le marché des Blu-ray UHD, le studio n’a pas oublié d’offrir à la belle aventurière un écrin vidéo digne de son héritage.

Film Le film

Après l’excellent reboot vidéoludique par Crystal Dynamics en 2013, Sony Pictures s’est chargé de réadapter les aventures de Lara Croft au cinéma. Le point d’encrage est d’ailleurs le même : finie cette image de simple bimbo, bonjour l’aventurière qui a bien d’autres atouts que ses formes physiques.

Porté par une Alicia Vikander héroïque, Tomb Raider — le film — reprend l’intrigue de Tomb Raider — le jeu — à son compte, avec suffisamment de libertés pour en faire un scénario digeste. En résulte un long métrage sérieux, suffisamment fidèle pour les fans et fort en passages coup de poing. On passe un bon moment qui sera juste vite oublié. On a toutefois vu pire dans le genre.

Image L’image : 5/5

Véritable épopée qui fait voyager son héroïne, Tomb Raider est rempli de paysages à sublimer. C’est naturellement la mission du Blu-ray UHD, qui s’attache à appuyer les tons chauds et à renforcer le piqué. On est parfois abasourdi par le gain assez net en détails (mention spéciale aux scènes de flashback, où les costumes et les visages sont d’une précision remarquable).

Les noirs en profitent également pour gagner en profondeur quand Lara s’enfonce dans le tombeau d’Himiko. Dans ces séquences où la lumière est plus rare, le HDR vient faire faire ressortir les sources permettant d’y voir un peu mieux. Globalement, l’image de Tomb Raider est ciselée et fait honneur à l’icône Lara Croft. On a juste décelé un soupçon de bruissement sur les chaises situées dans le commissariat.

Son Le son : 4/5

Soulignons d’abord la générosité de Warner Bros., qui ne se contente pas de la seule version originale pour la piste Atmos — également disponible en VF. Précis et ouvert, le spectacle acoustique se révèle à la hauteur de ce qui se trame à l’écran, notamment quand Lara doit surmonter des épreuves toujours plus compliquées (le naufrage d’un bateau, pour ne citer que lui).

Tout juste reste-t-on un peu sur notre faim en ce qui concerne les effets Atmos. Ils gagneraient à être un peu plus présents, d’autant que les enceintes situées au plafond ne manquent pas d’occasions pour s’exprimer. Le Blu-ray UHD de Tomb Raider loupe le statut de top démo d’un souffle. Et c’est bien dommage.

Le Blu-ray UHD de Tomb Raider est disponible à moins de 20 euros.

