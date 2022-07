Shop Different est une sorte de jeu en 3D dans lequel on se balade dans un Apple Store, comme celui de la Fifth Avenue à New York. L’occasion de redécouvrir d’anciens produits et de constater l’évolution d’Apple. L’app est gratuite et réservée à macOS.

Alors oui, quand nous avons vu qu’un développeur avait modélisé en 3D plusieurs Apple Store afin d’en faire un jeu vidéo, le 25 juillet 2022, nous avons nous aussi été rieurs. La démarche, à la limite entre hommage historique et fanboyisme, a de quoi laisser dubitatif. Toutefois, l’application The Apple Store Time Machine (aussi appelée Shop Different), disponible exclusivement sur macOS (Intel et Apple Silicon), a clairement quelque chose d’intrigant. Elle permet notamment de constater l’évolution d’Apple ces 20 dernières années, ainsi que celle de l’informatique et de la manière de la vendre. Le tout avec des graphismes haute définition et un souci du détail étonnant pour un projet indépendant.

The Apple Store Time Machine, qui pèse 1,72 Go, s’ouvre sur l’animation d’un Mac en cours de démarrage, puis laisse place à une vidéo de bienvenue, qui apparaissait à la première configuration d’un Mac il y a quelques années (rappelez-vous, celle qui dit « bonjour » dans toutes les langues). Elle permet ensuite de voyager dans 4 Apple Store, minutieusement choisis pour représenter leurs époques.

Le tout premier Genius Bar, dans l’Apple Store de Tysons Corner. // Source : Capture Numerama

Apple a beaucoup changé entre 2001 et 2015

C’est le développeur Michael Steeber qui est à l’origine du projet (un passionné des Apple Store, qui tient un site documentant leur histoire). Il a décidé de rendre sa machine à voyager dans le temps gratuite tout en faisant confiance à ses utilisateurs pour lui faire des dons. L’application modélise quatre magasins :

Tysons Corner , le premier Apple Store qui a ouvert en 2001. Il est notamment connu pour une vidéo de Steve Jobs faisant une visite guidée aux journalistes, qui expliquait le concept du Genius Bar. On retrouve la vidéo dans le magasin.

, le premier Apple Store qui a ouvert en 2001. Il est notamment connu pour une vidéo de Steve Jobs faisant une visite guidée aux journalistes, qui expliquait le concept du Genius Bar. On retrouve la vidéo dans le magasin. Stanford Shopping Center , le premier « mini Apple Store » qui a ouvert en 2004. Remplacé depuis par une plus grande boutique, il a initialement permis à Apple d’étendre sa stratégie commerciale, avec de minuscules boutiques qui pouvaient être partout.

, le premier « mini Apple Store » qui a ouvert en 2004. Remplacé depuis par une plus grande boutique, il a initialement permis à Apple d’étendre sa stratégie commerciale, avec de minuscules boutiques qui pouvaient être partout. Fifth Avenue , le cube new-yorkais que l’on ne présente pas. L’Apple Store le plus connu de la planète est visitable dans sa version de 2006, au jour de son ouverture.

, le cube new-yorkais que l’on ne présente pas. L’Apple Store le plus connu de la planète est visitable dans sa version de 2006, au jour de son ouverture. Infinite Loop, un magasin que Numerama a visité en juin 2022, situé au pied du second campus d’Apple. Il ne s’agit pas de la version historique (qui s’appelait The Company Store), mais de son redesign en 2015, avec le nouveau look plus moderne des Apple Store.

Dans l’Apple Store de Tysons Corner, un PowerBook à l’entrée diffuse la vidéo de la visite guidée par Steve Jobs. // Source : Capture Numerama

À chaque fois que l’on entre dans un Apple Store, on a le droit à un rapide cours d’histoire. On nous explique par exemple qu’en 2001, année d’ouverture de Tysons Corner, Apple ne dissociait pas ses rayons par catégories de produits, mais selon les usages. Musique, Photo, Maison… C’est comme ça que l’on se déplaçait dans un Apple Store, comme dans un supermarché (les iMac étaient donc à plusieurs endroits). En revanche, le Genius Bar était là dès le premier magasin, tout comme le coin pour les enfants, supprimé par Angela Ahrendts depuis.

Dans les premiers Apple Store, tout était rangé par catégories. // Source : Capture Numerama

Shop Different permet aussi de constater l’évolution d’Apple à travers le temps, la place prise par l’iPod par exemple, de plus en plus importante.

Le design des magasins a beaucoup évolué, passant des tables très traditionnelles au bois et au verre, avant de renoncer progressivement au verre pour du bois et des codes esthétiques très propres à Apple.

On s’amuse, au passage, de la présence d’un rayon dédié aux logiciels et aux jeux, vendus sous la forme de disques. Il y avait aussi des appareils photo Nikon dans les Apple Store ou des caméscopes, avant que l’iPhone n’écrase tout sur son passage.

L’Apple Store de la 5ème avenue à son ouverture. // Source : Capture Numerama

Dans tous les Apple Store, il y avait un rayon logiciels. // Source : Capture Numerama

Nous n’en avons pas eu d’aussi petits en France, mais Apple a lancé des mini magasins en 2004. // Source : Capture Numerama

À partir de 2015, Apple a changé le look de ses magasins. Infinite Loop était le premier à en bénéficier. // Source : Capture Numerama

Si vous avez un Mac et que l’histoire d’Apple vous intéresse, alors nous vous recommandons vivement de télécharger The Apple Store Time Machine. Au-delà de l’aspect nostalgique, c’est un très bon moyen de constater à quel point l’informatique est passée d’accessoire à indispensable dans notre société.