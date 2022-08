Vous aimez les productions coréennes ? Le mois d’août sur Netflix va vous ravir. Et si vous êtes fan de Tom Cruise, vous aurez droit à Top Gun et presque toute la saga Mission: Impossible.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) va déployer tout au long du mois d’août plusieurs productions sud-coréennes, aussi bien en films qu’en séries télévisées. Et avec Top Gun: Maverick, Netflix a flairé le bon coup avec Tom Cruise : le site va donc proposer le premier Top Gun, mais aussi presque toute la saga de Mission Impossible.

Pour le reste, signalons la sortie de deux films qui ne marqueront sans doute pas l’histoire du cinéma, mais qui pourraient vous divertir, avec Day Shift et Enfin Seul. Jamie Foxx, Dave Franco, Snoop Dogg, Kevin Hart et Mark Wahlberg sont au casting. On vous conseille de jeter un œil à Les Gamins, Notre jour viendra, La vie scolaire.

Sinon, vous pouvez vous rabattre sur les meilleures séries Netflix ou bien les films incontournables du site de SVOD. Ce sont des valeurs sûres.

Les séries qui arrivent en août 2022 sur Netflix

2 août : Good Doctor (saison 4)

Une série médicale avec un savant autiste. Et c’est donc la saison 4.

5 août : Twenty Five Twenty One

Une série coréenne autour d’une jeune lycéenne qui désirait devenir escrimeuse professionnelle, jusqu’à ce que la crise financière des années 1990 vienne contrarier ses projets.

5 août : The Sandman

Sandman raconte l’histoire de celles et ceux qui ont été touchés par Morpheus, le Roi des Rêves, tandis que celui-ci cherche à racheter les erreurs cosmiques (et humaines) qu’il a commises au cours de sa longue existence. Oui, c’est une série fantatique, vous l’aviez compris.

10 août : Locke & Key (saison 3)

La suite de la série, avec une troisième saison. Toujours plus de clés magiques pour la famille Locke. C’est une adaptation de la bande dessinée concoctée par Joe Hill et Gabriel Rodriguez.

12 août : A Model Family

Autre ambiance dans cette série coréenne. Cette fois, c’est un thriller qui met en scène un père de famille au bord de la faillite et du divorce. Et voilà que le malheureux trouve l’argent d’un trépassé et se trouve mêlé à une organisation criminelle. Dure journée.

12 août : Mes premières fois (saison 3)

Les histoires d’amour quand on est ado.

13 août : Brooklyn Nine-Nine (saison 8)

Pas besoin de vous faire un dessin, je suppose ?

19 août : Échos / Echoes

Une mini-série que Netflix chronique ainsi : un thriller psychologique autour de Leni et Gina, deux vraies jumelles qui cachent un dangereux secret. Depuis l’enfance, elles échangent leurs identités, allant jusqu’à vivre une double vie une fois adultes. Les deux femmes partagent ainsi leurs maisons, leurs maris et un enfant jusqu’au jour où l’une d’elles disparaît. Leur monde parfaitement chorégraphié s’effondre alors.

19 août : Kleo

Kleo est une femme qui veut se venger et obtenir des réponses à toutes ses questions, le tout dans un contexte post-chute du mur de Berlin.

19 août : Alma / The Girl in the Mirror

Une jeune femme, Alma, qui est devenue amnésique à la suite d’un accident de bus. Presque tous ses camarades de classe sont morts, pas elle. Devinez la suite ? Elle va essayer de reprendre le cours de sa vie et retrouver son identité.

24 août : Under Fire / Sous la braise

L’histoire de Poncho qui enquête sur le meurtre de son frère, tombe sur une brigade de pompiers, puis trouve l’amour. Et accessoirement, il tombe aussi sur le tueur en série et sa famille. Pas simple.

24 août : Inoubliable Ollie / Lost Ollie

Oeuvre tirée du roman Ollie’s Odyssey de l’auteur et illustrateur William Joyce. Un jouet qui traverse bien des aventures et des dangers pour retrouver son propriétaire, un petit garçon.

Les films qui arrivent en août 2022 sur Netflix

1er août : Un homme à la hauteur

Jean Dujardin, qui a un problème de taille, face à la grande Virginie Efira.

1er août : Walter

Une comédie avec Alban Ivanov, où on fait des blagues pendant un braquage.

1er août : Les Gamins

Alain Chabat régresse comme un ado, parce qu’il est saoûlé. Sympathique.

1er août : saga Mission Impossible

Si vous aimez Tom Cruise, vous allez être aux anges. Toute la saga est là, sauf Fallout.

1er août : Top Gun

Take my breath away ! Toujours avec Tom Cruise.

4 août : Notre jour viendra

Un film de Romain Gavras, avec Vincent Cassel et Olivier Barthelemy.

4 août : Wedding Season

Deux personnes qui font croire qu’ils sont ensemble, mais qui finissent par être rattrapées par l’amour, oh là là, achevez-moi.

5 août : Le destin des tortues ninja : le film

Tortues Ninjas, Tortues Ninjas

Tortues Ninjas, Tortues Ninjas

Tortues Ninjas, Tortues Ninjas

KOWABUNGA le cri des ninjas

5 août : Carter

Une histoire de pandémie mortelle, de Corée du Nord, de CIA et d’un homme qui se fait appel Carter. Un film d’action sud-coréen.

12 août : 13 : la comédie musicale / The musical

Sinon, vous avez Glee.

12 août : Day Shift

Jamie Foxx, Dave Franco et Snoop Dogg réunis dans un film où le premier fait croire qu’il est vendeur de piscine, alors qu’en fait c’est un tueur membre d’un syndicat international de chasseurs de vampires.

16 août : Ouija

Super, un film d’horreur.

16 août : Ouija : Les Origines

Oh, les origines.

17 août : Une vie ou l’autre / Look both ways

Lili Reinhart incarne Natalie, qui vit deux réalités parallèles : dans l’une, elle tombe enceinte et ne quitte pas sa ville natale. Dans l’autre, elle ne tombe pas enceinte et part vivre à Los Angeles.

17 août : Royalteen : L’héritier

Un film romantique. Dans ce film, nous dit Netflix, les protagonistes doivent apprendre à assumer leurs erreurs, dominer leurs peurs et casser Internet. Comment ça, casser Internet ?

20 août : Fullmetal Alchemist: la vengeance de Scar

Si vous aimez les dessins animés japonais qui sont adaptés en films en prises de vues réelles.

25 août : Made in China

Une comédie sur et avec la diaspora chinoise. Un film français. ¯_(ツ)_/¯

26 août : Seoul Vibe

Des courses poursuites à Séoul à la fin des années 80.

26 août : Me Time : enfin seul

Avec Kevin Hart et Mark Wahlberg au casting. Autant dire que ça va y aller, en petites blagounettes, situations cocasses et moments gênants.

28 août : La vie scolaire

Les joies de la scolarité dans un quartier difficile, quand on est élève, prof et dans l’administration au collège. Une très bonne surprise !

28 août : Une fille facile

Avec Zahia Dehar, dans un rôle inattendu et qui se montre tout à fait surprenante.