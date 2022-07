Un mois avant la sortie de House of the Dragon, le nouveau spin-off de Game of Thrones, HBO nous partage une nouvelle bande-annonce qui dévoile les prémices de la Maison Targaryen.

L’heure du jugement approche. House of the Dragon, la nouvelle série préquelle inspirée par l’univers fantastique de G.R.R. Martin, sortira le 21 août 2022 (contre le 22 en France sur OCS). Fera-t-elle aussi bien que Game of Thrones ? Nous le saurons bientôt.

En tout cas, la nouvelle bande-annonce partagée le 20 juillet 2022 par HBO annonce haut et fort les couleurs — elle promet des intrigues réfléchies, des batailles épiques et des personnages aux cheveux cendrés aussi intéressants que l’étaient Daenerys, Sansa ou Arya. Enfin, et cerise sur le gâteau : on nous dévoile quelques images des premiers dragons qui peuplaient Westeros.

Un nouveau trailer qui nous plonge dans le feu et le sang

House of The Dragon va donc évoquer les origines de la Maison Targaryen, et donc celles des ancêtres de Daenerys (Emilia Clarke). La série va se dérouler plusieurs centaines d’années avant les événements de Game of Thrones, et devrait dévoiler au grand public comment a eu lieu la chute de la dynastie des Targaryens, l’une des lignées plus emblématiques des deux séries.

Les premières images de cette nouvelle bande-annonce nous laisse à penser que le Roi Viserys I (Paddy Considine) aura un choix lourd et difficile à faire : il devra désigner, parmi sa descendance, qui sera son digne successeur sur le Trône de Fer. Nous savons que les décisions qui concernent une succession ne sont jamais faciles dans les livres ou les séries inspirées par l’univers de G.R.R. Martin.

En effet, chaque choix est lourd de conséquences, et peut entrainer rapidement des rébellions, voire des trahisons — on constate que Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), la fille de Viserys I est très en colère. Elle souhaiterait, elle aussi, clamer son droit et sa légitimée à régner sur le trône. Cela ne vous rappellerait pas un autre personnage au destin tragique ?

Rhaenyra Targaryen à droite (Emma d’Arcy) dans la série House of the Dragon // Source : Bande Annonce HBO

Mais ce sont surtout les apparitions des dragons qui nous ont le plus réjouis. Nous savons que ces reptiles cracheurs de feu géants devraient avoir un rôle majeur tout au long de la série — ils seront probablement au centre même de l’intrigue, vu combien ils apparaissent de nombreuses fois à l’écran. On voit d’ailleurs également un œuf de dragon, transporté dans une boîte mystérieuse.

Un oeuf de dragon mystérieux // Source : YT/HBO

Nous espérons donc les revoir le 21 août prochain, lors de batailles et de combats aussi épiques que la Bataille des Bâtards, ou les voir s’exécuter et brûler des personnages lorsque leurs maîtres disent « Dracarys ».