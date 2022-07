Le jeu vidéo Stray est rempli d’interactions mignonnes pour rendre le héros, un chat, encore plus craquant. Voici celles que nous avons retenues.

Le jeu vidéo Stray, disponible depuis le 19 juillet 2022 sur PS4, PS5 et PC, doit beaucoup à son héros atypique. On y incarne un chat mignon, perdu dans une ville à l’ambiance cyberpunk. Le but du jeu est d’en sortir, en explorant les moindres recoins. Mais il y a aussi plusieurs interactions inutiles qui tirent profit de l’opportunité d’incarner un chat.

Passionné par l’animal, BlueTwelve Studio rend vraiment hommage au chat, en recréant plusieurs moments dont vous avez sans doute été témoins dans la vraie vie. Comme on est passionné aussi, on vous propose un petit florilège de tous ces trucs mignons à faire dans Stray.

Vous aussi, perdez du temps à ne rien faire dans Stray

1 — Miauler, tout le temps

Dans Stray, le chat peut miauler à l’envi. Les développeurs ont effectivement pensé à intégrer une touche (rond sur PS4 ou PS5) pour faire parler le héros poilu n’importe quand (même pendant les cinématiques !). Mieux, ils ont carrément imaginé plusieurs sonorités pour varier les plaisirs. Si vous miaulez 100 fois durant votre aventure, vous débloquerez un Trophée. Allez, tous en chœur : miaouuuuu.

2 — Faire ses griffes

Un chat peut-il vivre sans faire ses griffes et tout détruire sur son passage ? Pas celui de Stray, en tout cas. Un arbre (dont l’écorce constitue une surface idéale), un bout de canapé, un tapis, une porte… Les opportunités de faire ses griffes sont nombreuses dans Stray. Ça ne sert souvent à rien, mais il y a un sentiment de satisfaction indéniable à voir le chat s’énerver frénétiquement. Notez que les gâchettes adaptatives de la DualSense sont exploitées pour offrir une petite résistance quand on appuie. On s’y croirait.

Comme pour le miaulement, on peut obtenir un Trophée en faisant ses griffes dans absolument tous les chapitres du jeu.

3 — Faire tomber des trucs

Vous avez un chat ? Vous l’avez déjà vu prendre un malin plaisir à pousser, tout doucement, du bout de la patte, souvent avec nonchalance, un objet posé près d’un rebord. Avec toujours le même résultat : une chute. Ce phénomène inexpliqué, qui rend le chat encore plus machiavélique, est parfaitement retranscrit dans Stray. Alors, n’hésitez pas à faire une petite pause« bêtises » quand vous le pouvez.

4 — Marcher sur un ordinateur (ou un piano)

Quand on est propriétaire d’un chat, on finit par admettre qu’on ne vit plus chez nous, mais chez lui. L’espace lui appartient à 100 %, ce qui l’autorise à marcher absolument partout — y compris sur les touches de votre clavier d’ordinateur (ce qui pourrait envoyer des messages incompréhensibles à vos contacts). Dans Stray, cela fonctionne aussi sur un piano. Dès qu’il y a des touches et qu’elles produisent des trucs, c’est forcément rigolo.

5 — Dormir

Oui, vous pouvez faire dormir le chat. En roupillant pendant une heure, vous obtiendrez un Trophée de plus. Heureusement que les développeurs n’ont pas voulu pousser le réalisme trop loin, sans quoi il aurait fallu dormir 20 heures…

Stray // Source : Capture PS5

6 — Changer les chaînes de la télévision

De nature curieuse, le chat aime parfois interagir avec des objets qui l’intriguent. Dans Stray, vous pourrez trouver une télécommande près d’un téléviseur en fonctionnement. Bien sûr, le chat pourra changer les chaînes en appuyant — n’importe comment — sur les boutons. Spoiler : un énième Trophée est à la clé.

7 — Enfiler un sac sur sa tête

Comme on le disait au-dessus, un chat sait être curieux. Mais il arrive que cela se retourne contre lui. Dans Stray, on peut glisser sa tête dans un sac en papier et, par conséquent, se retrouver dans une situation hilarante. Où le chat ne sait plus comment s’en sortir et où, pour la joueuse ou le joueur, les commandes sont inversées. Y a-t-il un Trophée associé ? On vous laisse le plaisir de la découverte.

8 — Se frotter contre les jambes (en ronronnant)

Avouez que vous adorez quand votre chat se frotte à vous, au niveau de votre cheville (en réalité, il dépose son odeur pour vous marquer). On peut le faire dans Stray, sur certains habitants robots. Leur réaction est à croquer : leur visage-écran affiche un cœur — signe qu’ils apprécient le geste du félin.