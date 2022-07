Il existe de nombreux moyens de venir à bout de votre périple en Entre-Terre. Voici des joueurs et joueuses qui ont réussi l’exploit de terminer Elden Ring d’une manière assez originale.

Depuis la sortie d’Elden Ring (lire notre test complet), chef-d’œuvre du studio Fromsoftware, les joueurs et joueuses se hâtent à relever de multiples défis, et certains d’eux sont particulièrement difficiles. Entre terminer le jeu sans subir le moindre dégât, les speedrun ou encore combattre des boss sans armes, il est clair que les amateurs de l’Entre-Terre rechercheront toujours plus de quoi pimenter leur aventure et se surpasser.

Pourtant, certains joueurs et joueuses ne se contentent pas de cela pour alimenter leur soif de victoires. Il existe des joueurs qui, au-delà de toute imagination, réussissent à achever leur périple dans Elden Ring, et ce, de manière assez originale. En voici certains.

Anna Ellsworth termine Elden Ring avec une harpe

Le premier exemple concret de cette liste est Anna Ellsworth, une jeune youtubeuse qui parvient à battre Margit le déchu, véritable premier boss d’Elden Ring, à l’aide d’une harpe. Grâce à une configuration spécifique, elle utilise son instrument pour faire avancer son personnage, le faire reculer, exécuter des roulades ou même attaquer.

C’est un véritable exploit de la jeune Youtubeuse. D’autant que configurer un jeu et manier son personnage avec une harpe nécessitent beaucoup de temps d’adaptation, notamment à cause des limitations que l’instrument implique.

Omunchkin13 termine le jeu avec un piano électrique

Comme pour la harpe, un autre youtubeur nommé Omunchkin13 a réussi à terminer le jeu grâce à un instrument de musique : cette fois, c’est le piano. Pour ce faire, il a utilisé un logiciel appelé Bome MIDI Translator pour configurer les entrées du clavier de son ordinateur avec son piano électrique.

Toutefois, et même s’il a réussi à vaincre tous les principaux boss du jeu, et à finir Elden Ring, Omnuchkin13 précise dans sa vidéo qu’il a eu recours à la version gratuite du logiciel, et que celle-ci expirait toutes les 20 minutes, le contraignant à renouveler à chaque fois la manœuvre de configuration — ce qui a très certainement dû rajouter une pression supplémentaire dans sa partie, et pendant ses combats.

Distortion2 termine le jeu avec les fesses de son personnage

Si vous pensez avoir tout vu, sachez que c’est loin d’être le cas. Un autre Youtubeur du nom de Distorition2 s’était lancé un défi totalement loufoque : finir le jeu et terrasser tous les boss à l’aide de… ses fesses !

Pour réussir cet exploit, le joueur a utilisé la technique Ash of War Ground Slam, qui lui permet, une fois en saut, de frapper de toutes ses forces le sol à l’aide de ses fesses pour infliger des dégâts aux ennemis. La manœuvre n’est pas simple, il faut s’être armé de patience pour vaincre un boss du calibre de Radhan par exemple.

Cette technique nécessite aussi une certaine proximité avec son adversaire afin de lui infliger le maximum de dégâts et éviter ainsi de répéter le même geste à plusieurs reprises.