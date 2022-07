Se sentant abandonnés par Rockstar Games, des fans de Red Dead Online s’apprêtent à faire le deuil du jeu, via des funérailles virtuelles.

Red Dead Online, le mode multijoueur de Red Dead Redemption 2, ne va pas mieux, et cela fait maintenant des mois que la communauté s’agace face au mutisme de Rockstar Games. Le dernier gros contenu date du 13 juillet 2021 et, après bientôt un an de disette, les joueuses et les joueurs sont visiblement prêts à passer à autre chose. Dans un tweet publié le 5 juillet, Red Dead News a appelé à un rassemblement funeste.

« Qui est là pour des funérailles célébrant les un an d’abandon de Red Dead Online ? Habillez-vous avec votre plus belle tenue d’enterrement, invitez vos amis et taguez-nous dans les captures », précise le compte suivi par plus de 65 000 personnes. La « mort » de Red Dead Online est programmée pour le 13 juillet 2022, date à laquelle vous risquez de croiser beaucoup de cowboys tout de noir vêtus.

Red Dead Online // Source : Rockstar Games

Les fans de Red Dead Online n’ont plus la foi

Cette énième initiative est moins un moyen de condamner Red Dead Online que d’attirer l’attention de Rockstar Games. Red Dead News utilise le hashtag #SaveRedDeadOnline (soit Sauvons Red Dead Online), né en début d’année, pour que sa campagne devienne virale. Pour autant, les joueuses et les joueurs semblent avoir perdu la foi, après tant de mois à errer sur les serveurs en quête d’une nouveauté à se mettre sous la dent.

Comble de l’ironie, Rockstar Games a fait une annonce à propos de Red Dead Online le même jour. Dans un communiqué diffusé le 5 juillet, le studio officialise l’événement ‘Appel aux armes’ (un nom bien choisi…), lequel consiste surtout à doubler les récompenses (points d’expérience, or) pendant un mois. Ce ne sera pas suffisant pour dissiper la colère des gens qui rêvent d’un suivi à la hauteur de GTA Online. En juillet 2020, déjà, des fans s’étaient déguisés en clown pour protester. « Comme nous sommes tous des clowns à espérer une mise à jour, il est logique que nous nous déguisions dans le jeu aussi », expliquait le modérateur d’un groupe Discord. Aujourd’hui, ils veulent troquer la couleur pour le noir — tout un symbole.

Rockstar Games peut s’estimer heureux de constater que certains sont encore prêts à se mobiliser pour aider Red Dead Online à aller de l’avant. Et le studio serait bien inspiré d’agir sous peine de tout perdre. Comme le prouvent les statistiques fournies par Steamcharts, la sortie d’une grosse mise à jour a une incidence positive sur le nombre de joueurs connectés en même temps : ils étaient près de 3 800 en moyenne en juillet 2021 (+ 83 % par rapport à juin 2021), contre deux fois moins ces 30 derniers jours.