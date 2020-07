Des joueurs de Red Dead Online se déguisent en clown pour dénoncer le manque de mises à jour majeures. Un soulèvement saugrenu tant il apparaît inhabituel.

« Comme nous sommes tous des clowns à espérer une mise à jour, il est logique que nous nous déguisions dans le jeu aussi », maugrée un modérateur d’un groupe Discord dédié à Red Dead Online, cité par Polygon le 14 juillet. Depuis quelques jours, les serveurs du mode multijoueur de Red Dead Redemption 2 sont envahis de clowns. Il s’agit d’un mouvement de contestation face au manque de mises à jour proposées par Rockstar Games.

Il faut remonter sept mois en arrière pour trouver trace d’une grosse évolution apportée à Red Dead Online. Naturellement, les joueurs commencent à s’impatienter alors que GTA Online, l’équivalent pour les fans de GTA V, empile les nouveaux contenus depuis son lancement. Il faut dire que les deux jeux ne pèsent pas la même communauté : 130 millions d’exemplaires vendus pour GTA V, contre 31 millions pour Red Dead Redemption 2.

Une meilleure approche pour se révolter

Il est étonnant de voir des joueurs mécontents opter pour une telle approche. Habituellement, ils ont plutôt tendance à déserter le jeu, puisqu’il y a du choix pour s’occuper autrement, ou à se manifester par du review bombing. Cette pratique consiste à faire baisser la note d’un jeu affichée sur les plateformes de distribution. Dans le cas de Red Dead Redemption 2, les retours restent très positifs à en croire la page accessible sur Steam.

Les fans de la simulation de cowboy ont préféré miser sur une approche humoristique, comme pour prouver à Rockstar Games qu’ils tiennent vraiment au jeu. Magnar, l’un des administrateurs du groupe Discord Red Dead Online, explique : « Plutôt que de tourner cette situation de manière négative, ce que font parfois les communautés, j’ai pensé qu’il était préférable de transformer notre protestation en quelque chose de plus fun et sain. » Visiblement, du monde se prête au jeu, comme le montre une vidéo publiée sur YouTube le 12 juillet. On y voit plusieurs clowns en train de faire une sorte de flash mob.

En plus d’un concours de déguisements géant, cette révolte prenant place au sein de Red Dead Online réunit plusieurs activités en lien avec le monde du cirque. Une manière pour les participants de s’occuper dans le jeu, alors qu’ils commencent à s’y ennuyer. En avril dernier, plusieurs joueurs avaient déjà transformé Red Dead Online en défilé de mode, rapportait VG247 à l’époque, et c’est devenu une pratique mensuelle. Les déguisements en clowns, acrobates et autres personnages issus du cirque s’appuient sur le même principe — la contestation en plus.

À noter qu’un gros événement se tiendra le lundi 20 juillet, sur toutes les plateformes concernées par Red Dead Redemption 2 (PS4, Xbox One, PC, Stadia). « Je partagerai les détails ce week-end, mais je suggère de prévoir un joli costume de clown/cirque en attendant », annonce le compte Twitter Red Dead Online Community. On peut imaginer un immense rassemblement servant à attirer l’attention de Rockstar Games. Les intéressés peuvent se joindre au groupe Discord, à cette adresse.