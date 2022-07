Thor: Love and Thunder n’échappe pas à la tradition : il y a des scènes post-génériques après la fin du film. Mais valent-elles le coup et que signifient-elles ? On vous répond avec et sans spoilers.

Le quatrième film dédié au dieu du tonnerre est l’incarnation même du côté pop des films Marvel. Coloré et blindé de gags, Thor: Love and Thunder divertit comme il se doit. Les personnages sont malgré tout mis à l’épreuve et, à la fin du long-métrage, leurs destins sont tout de même bien chamboulés.

Sans spoilers : faut-il rester pour les scènes post-génériques ?

Mais la fin du film n’en est pas vraiment une, car que serait un Marvel sans scènes post-génériques venant réouvrir les possibilités ? Thor : Love and Thunder comporte très exactement deux scènes post-génériques. Et si quelques fois ces séquences sont inutiles ou de purs pastiches (comme dans Doctor Strange 2), elles sont, cette fois-ci, assez intéressantes. Elles ont des implications directes sur les suites potentielles aux aventures, tout en révélant des informations sur le devenir de certains protagonistes.

Vous voilà maintenant prévenus : il faut rester jusqu’au bout. Mais qu’impliquent ces scènes additionnelles ? Attention, pour le savoir, vous allez entrer dans une zone à spoilers.

Attention spoilers sur la fin de Thor 4 !

Spoilers : Zeus

Dans leur quête pour stopper Gorr, notre équipe de gros bras — Thor, Valkyrie, Mighty Thor, Korg — se rend dans une cité céleste dédiée aux dieux de l’Univers, en particulier pour demander l’aide de Zeus. Mais ce dernier n’est clairement pas à la hauteur de l’image idéalisée qu’en avait Thor. Résultat, lorsque le dieu suprême refuse de les aider, un combat démarre.

Thor en viendra à tuer Zeus pour protéger Korg. Durant tout le reste du film, on ne revoit plus le dieu. Jusqu’à la toute première scène post-générique, donc, où l’on apprend qu’il n’est en réalité pas mort. Pire, il est en colère et exprime clairement son désir de vengeance. Il ne fait alors plus aucun doute : Zeus sera le prochain ennemi de Thor dans un futur opus du MCU.

Spoilers : Jane Foster

Le réalisateur Taika Waititi a réussi à convaincre Natalie Portman de revenir dans la franchise. Mais elle n’était plus seulement Jane Foster : elle endossait aussi le costume de Mighty Thor. Les retrouvailles entre Jane et Thor ont ravivé leurs sentiments. Sauf que l’issue n’en fut pas moins tragique, puisque Jane Foster est morte à la fin du film.

La toute dernière scène post-générique nous montre Jane arrivant au Valhalla. C’est assez ambigu : puisqu’il s’agit du « paradis » viking, cela confirme son décès, mais d’un autre côté, le Valhalla ressemble aussi à une forme de réalité parallèle… dont Jane pourrait très bien ressortir — qui sait. Le destin du personnage dans le MCU n’est donc pas parfaitement scellé grâce à cette scène.