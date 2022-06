La nouvelle version du PlayStation Plus continue d’offrir des jeux sur PS4 et PS5. En juillet 2022, les abonnés vont être gâtés.

Le PlayStation Plus a évolué depuis la fin du mois de juin 2022. Mais Sony conserve les bonus de la précédente formule, à commencer par les jeux à récupérer gratuitement chaque mois.

Et, depuis quelques semaines, force est de reconnaître que la firme nippone gâte ses abonnés. Après FIFA et God of War, c’est au tour d’une autre licence culte d’intégrer le service : Crash Bandicoot, avec sa quatrième aventure.

Les jeux offerts en juillet 2022 sur le PlayStation Plus. // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en mai 2022

Trois jeux seront offerts en juillet avec l’abonnement PS Plus (à partir du 5 juillet). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces trois jeux seront à récupérer jusqu’au 1er août.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

C’est le gros morceau du mois de juillet pour les abonnés PlayStation Plus. Crash Bandicoot, célèbre mascotte née sur la toute première console de Sony, est de retour pour une nouvelle aventure. Au menu ? Une aventure articulée autour de niveaux à l’ancienne, avec la possibilité d’incarner plusieurs personnages (y compris le Dr. Neo Cortex). Attention, c’est dur.

Pour aller plus loin Crash Bandicoot 4 mise sur la nostalgie jusqu’à la crise de nerf

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Cinq amis en vacances partent pour une excursion en mer, qui va vite virer au cauchemar. En bref, Man of Medan est un jeu d’horreur narratif par les spécialistes du genre (Until Dawn, The Quarry). Parfait pour Halloween, sachant qu’on peut jouer en ligne.

Arcadegeddon

Dans ce jeu vidéo, le but est de sauver… un jeu vidéo menacé par un virus. Avec trois amis, on prend part à une expérience en ligne en constante évolution. Biomes divers, mini-jeux, coffres cachés, boss… rythment le jeu.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.