Des souvenirs d’Obi-Wan Kenobi ponctuent l’épisode 5 de la série. Des indices permettent de savoir quand dans la prélogie de Star Wars ils ont lieu.

L’épisode 5 de la série Obi-Wan Kenobi est désormais disponible sur Disney+. Le dénouement de l’intrigue se rapproche donc pour le célèbre chevalier Jedi, puisqu’il ne reste maintenant plus qu’un seul épisode à découvrir — même si des rumeurs émergent depuis quelques jours pour suggérer qu’une suite serait dans les tuyaux.

L’épisode 5 restera sans doute comme l’un des plus appréciés de la série. Sur Reddit et ailleurs, nombreux sont les avis à être enthousiastes, en tout cas plus que les épisodes 1, 2 et 4 (le 3 fait exception, car il a aussi reçu quelques réactions satisfaites). Nous n’allons évidemment pas dire ici pourquoi, afin de ne rien vous dévoiler.

Cependant, il y a un moment particulier de l’épisode sur lequel il est possible de dire quelques petites choses. Il s’agit d’un flash-back ramenant le public plusieurs années en arrière. On vous laisse le soin de vous mettre d’abord à jour sur le site de SVOD pour comprendre de quoi on parle. Ensuite, rendez-vous après l’image de mise en garde anti-spoiler.

Quelques indices permettent de dater le souvenir

Le flash-back en question est en fait plusieurs réminiscences qui rejaillissent dans l’esprit d’Obi-Wan Kenobi — et peut-être dans celui de Dark Vador également, ce que semble suggérer le montage. Il s’agit de l’époque où Anakin Skywalker n’a pas encore sombré du Côté Obsur. La République est debout. L’Ordre Jedi n’a pas été balayé par l’Ordre 66.

L’épisode s’ouvre d’ailleurs sur ce retour en arrière. Dans une salle de l’Ordre Jedi, sur Coruscant, la planète-capitale de la galaxie (de la République, pour être plus précis), Obi-Wan Kenobi va croiser le fer avec Anakin Skywalker. Il ne s’agit pas d’une dispute entre les deux hommes, mais d’un entrainement au maniement du sabre-laser. Ce sont des chevaliers, après tout.

Se pose alors une question : à quel moment de la prélogie cette scène se déroule-t-elle ? On se doute que ce n’est pas pendant La Menace Fantôme, puisque Anakin n’est alors qu’un enfant. Et ce n’est certainement pas quelque part à la fin de La Revanche des Sith, car à ce moment là, le padawan d’Obi-Wan devient l’apprenti Sith de Dark Sidious.

Les fans considèrent que cette scène se passe en fait à un moment de l’épisode II (qui est sorti au cinéma en 2002) et quelques éléments confortent cette réflexion : la coupe de cheveux d’Anakin d’abord, qui est différente de celle qu’il arbore dans La Revanche des Sith. À ce moment-là, il n’a plus la coupe padawan, avec des cheveux courts et une tresse qui lui descend à l’épaule.

Mais surtout, le deuxième indice très pratique pour dater cette séquence est… la présence du bras d’Anakin ! Ce qui signifie qu’il s’agit d’un entraînement qui se déroule avant le déclenchement de la guerre des clones, qui est un conflit armé entre l’Ancienne république et des systèmes sécessionnistes. C’est le point final qui conclut L’Attaque des clones.

Anakin Skywalker a affronté en combat singulier le comte Dooku, le leader des sépararistes, et c’est à cette occasion qu’il a perdu son bras droit, tranché net par un coup de sabre de son opposant. La garde du jedi était imprudente, offrant une occasion à Dooku pour sectionner le membre de l’imprudent. Une prothèse viendra remplacer cette perte.

Il est difficile de positionner plus précisément dans la prélogie cet entraînement, qui doit être semblable à des myriades d’autres qui ont ponctué les relations entre Obi-Wan et Anakin. Cependant, on ne peut que constater, puisque l’on sait quel destin tragique attend ce personnage, que son attitude est déjà marquée par l’influence du Côté Obscur…