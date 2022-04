Comment accéder à la bêta d’Overwatch 2

Officialisé en 2019, Overwatch 2 va enfin se laisser approcher par les joueuses et les joueurs. C’est ce mardi 26 avril 2022 que débute la première bêta. Comment y accéder ?

Blizzard Entertainment annonçait en 2019 Overwatch 2, la suite de son dernier projet vraiment inédit (depuis 2016, l’entreprise n’a fait que recycler, hormis trois extensions pour World of Warcraft). Le jeu de tir compétitif a été repoussé, à l’instar de Diablo Immortal (désormais daté) et de Diablo IV. Mais si sa date de sortie reste inconnue, Overwatch 2 bénéficie dès ce mardi 26 avril 2022 d’une bêta.

Une bêta permet aux joueuses et aux joueurs d’essayer un jeu avant l’heure. Il s’agit en réalité d’une phase de tests permettant aux développeurs de voir ce qui va et, surtout, ce qui ne va pas — en fonctions des retours précieux des participants. Comment participer à celle d’Overwatch 2 ? On vous explique tout.

Overwatch 2. // Source : Blizzard Entertainment

Tout ce qu’il faut savoir sur bêta d’Overwatch 2

Une bêta fermée

Première précision à garder en tête : la bêta d’Overwatch 2 n’est pas ouverte, ce qui signifie qu’il faut passer par une inscription pour avoir une chance d’être invité. Blizzard Entertainment accepte toujours les personnes intéressées. Il faut se rendre à cette adresse pour s’enregistrer avec ses identifiants Battle.net.

Attention, il y a des restrictions concernant cette bêta qui devrait se terminer le 17 mai. Il faut :

Jouer sur PC (des phases de test sont prévues plus tard sur les consoles) ;

Posséder une copie du premier Overwatch.

Blizzard Entertainment sélectionne les joueuses et les joueurs en fonction de « plusieurs facteurs », comme « la région de leur compte Battle.net, la date d’inscription, la configuration système, mais aussi d’autres éléments ». Si vous faites partie des heureux élus, alors vous recevrez un mail à l’adresse associée à votre compte Battle.net.

Le contenu de la bêta

En termes de contenu, la première bêta d’Overwatch 2 permettra de découvrir une nouvelle héroïne (Sojourn), quatre cartes (Circuit Royal, Midtown, Toronto et Rome) et un mode inédit baptisé Push (objectif : pousser un robot vers le camp adverse, sur une carte symétrique). Quatre personnages déjà présents dans le premier Overwatch ont été retravaillés dans un souci d’équilibre (Orisa, Doomfist, Bastion, Sombra), tandis que certains environnements déjà vus seront accessibles.

Pour rappel, Overwatch 2 s’articulera autour de matches à cinq contre cinq. Dans l’opus précédent, on s’affrontait à six contre six. Il s’agit d’un grand changement pour la licence.

Mon PC fera-t-il tourner la bêta d’Overwatch 2 ?

Comme cette première bêta n’est disponible que sur PC, il faut s’assurer d’avoir une configuration suffisante pour la faire tourner.

Voici les recommandations de Blizzard :