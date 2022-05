Overwatch 2 a été officialisé en 2019, avant de lancer sa première bêta test le 26 avril 2022. Un nouveau point d’étape est posé par Blizzard Entertainment.

Depuis le lancement de la première bêta test d’Overwatch 2 le 26 avril 2022, les joueuses et les joueurs ayant été sélectionnés peuvent enfin découvrir le gameplay et le nouveau mode multijoueur. Pour rappel, Blizzard Entertainement avait annoncé son nouveau jeu en 2019, la suite de son dernier projet Overwatch – un jeu de tir futuriste et compétitif.

Comme souvent, Blizzard a souhaité faire le point avec sa communauté le 3 mai 2022 sur son site, pour aborder les changements importants dans cette bêta d’Overwatch 2.

Overwatch 2 // Source : Blizzard Entertainment

Que dit le point d’étape de Blizzard à propos d’Overwatch 2

Les principaux objectifs de cette première bêta sont de tester le passage au mode PvP à 5 contre 5 (joueurs contre joueurs), les nouvelles cartes, le nouveau mode de jeu Push, l’équilibre général ou encore la stabilité du serveur. Blizzard Entertainment reste convaincu que le nouveau mode 5 contre 5 est un ajustement et un ajout majeur pour ce second opus. Ainsi, les joueuses et les joueurs pourront s’amuser davantage grâce à un mode compétitif plus poussé, ressentir un plus grand impact durant les parties et, surtout, profiter d’un rythme de combat plus rapide.

Bien évidemment, Blizzard continuera de corriger les problèmes de la bêta avant de sortir la version finale du jeu. Dans un premier temps, l’objectif du développeur américain est d’ajuster le niveau de puissance de ses héros – un premier patch de rééquilibrage est prévu à cet effet. La bêta devrait se concentrer principalement sur le gameplay, l’équilibrage et la stabilité.

Quand est-ce que Overwatch 2 doit sortir ?

Du 26 avril au 17 mai 2022, les joueurs sélectionnés peuvent participer à la bêta test d’Overwatch 2 et voir les nouveautés de ce deuxième épisode de la licence.

Les autres pourront découvrir le FPS du 5 au 8 mai prochains, en obtenant une invitation via l’Overwatch League sur YouTube (à regarder pendant au moins une heure). Blizzard a prévu d’offrir plusieurs surprises aux fans, dont des clés d’accès pour la bêta. Il vous faudra juste lier votre compte YouTube et votre compte Battle.net, puis vous rendre sur la chaîne YouTube officielle d’Overwatch.

Pour l’heure, nul ne sait quand sortira Overwatch 2.

Qui est Sojourn, la nouvelle héroïne ?

Le nouveau personnage à rejoindre Overwatch 2 se prénomme Sojourn. Intrépide, elle s’appuie sur un gameplay unique en son genre, alliant mobilité et puissance de tir.

Même s’il faut s’attendre à l’arrivée d’autres personnages par la suite, cette héroïne, axée sur les dégâts, apporte déjà de la variété – sa capacité ultime lui permet de tirer un rayon en continu pendant plusieurs secondes. Les joueurs peuvent également profiter de son rush pour avancer plus rapidement, éviter les tirs ennemis et même se ruer dans les airs après un saut. À cela s’ajoute le Tir disruptif, qui ralentit les ennemis et inflige des dégâts dans une zone limitée.