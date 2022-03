Le numérique est l’un des sujets les moins abordés de cette campagne, loin derrière des thèmes comme l’immigration ou la sécurité. Les quelques propositions des candidats sur la cybersécurité, et la tech ne sont pas toujours pertinentes.

Jean-Luc Mélenchon a formulé 26 propositions sur le numérique, Valérie Pécresse 11, Fabien Roussel 5 … et Nathalie Arthaud et Philippe Poutou 0. Le numérique est l’un des grands oubliés de la campagne, très peu abordé par les candidats. Même Emmanuel Macron, qui avait fait de la tech l’un des thèmes centraux de son programme de 2017, passe à côté du sujet en 2022, en formulant très peu de propositions.

Parmi les idées des candidats et candidates à la présidentielle se trouvent quelques bonnes idées, mais Numerama a aussi vu des propositions parfois irréalistes, au pire farfelues. Preuve que le numérique est toujours, en 2022, un sujet largement incompris et sous-estimé par les hommes et femmes politiques.