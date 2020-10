Au lendemain de l'annonce du nouveau confinement national par Emmanuel Macron, le Premier ministre va prendre la parole afin de préciser ses modalités d'application. Voici comment suivre en ligne son intervention.

Cela faisait quelques semaines que la situation se dégradait, et laissait présager un nouveau confinement : c’est désormais chose faite. Au lendemain de l’annonce d’un nouveau confinement national à partir du 30 octobre, l’heure est aux détails. C’est au Premier ministre qu’incombe la tâche : Jean Castex précisera les modalités d’application du confinement lors d’une conférence de presse organisée le 29 octobre à 18h30. Voici comment la suivre en direct.

Comment suivre l’allocution de Jean Castex ?

Quand ? Jean Castex va prendre la parole jeudi 29 octobre à 18h30.

Jean Castex va prendre la parole jeudi 29 octobre à 18h30. Où ? L’intervention du Premier ministre sera retransmise en direct sur les sites des principales chaînes d’information en continu, telles que BFMTV, FranceInfo et LCI. Vous pourrez également suivre son allocution sur le compte Twitter de Jean Castex, et sur celui du gouvernement. Nous mettrons également un lien ci-dessous dès qu’il sera disponible.

Après m'être exprimé devant l'Assemblée nationale et le Sénat, je détaillerai demain devant vous les nouvelles mesures qui seront mises en place par le Gouvernement pour lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de #COVID19. pic.twitter.com/NqAso0kWId — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 28, 2020

Quelles annonces sont attendues ?

Pour l’instant, on sait qu’il durera, à minima, quatre semaines, donc jusqu’au 1er décembre. On sait également que les commerces alimentaires de première nécessité et les services publics resteront ouverts, de même que les cimetières. Les visites en EPHAD resteront également permises. Mais beaucoup de choses restent à préciser sur ce prochain confinement.

Le télétravail doit redevenir la norme, a précisé Emmanuel Macron, même si les règles seront plus « souples » que lors du premier confinement. C’est justement sur ce point que Jean Castex va devoir apporter des détails, le président ayant été très évasif sur le sujet hier soir. Le Premier ministre doit également préciser l’utilisation des attestations de sorties, qui vont faire leur retour. Enfin, Jean Castex annoncera surement des nouveautés dans le protocole sanitaire dans les écoles. À l’Assemblée nationale, où il était ce matin, il a d’ores et déjà précisé que le port du masque serait désormais obligatoire pour les enfants dès l’âge de 6 ans.

