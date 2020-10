Le président de la République sera sur TF1 et France 2 ce soir, le 14 octobre 2020, pour une interview. Voici comment suivre son allocution en direct si vous n'avez pas de télévision.

Emmanuel Macron va prendre la parole ce soir, dès 19h55, pour une interview diffusée simultanément sur TF1 et France 2. Le président répondra aux questions des journalistes Anne-Sophie Lapix et Gille Bouleau, en direct depuis l’Élysée. C’est la première fois depuis le 14 juin 2020 qu’Emmanuel Macron va s’exprimer sur la pandémie de coronavirus, et de nombreuses annonces et mesures fortes sont attendues ce soir.

Comment suivre l’interview d’Emmanuel Macron ?

#COVID19 | Continuez d'adopter les bons réflexes en portant le masque ⤵

❌Ne le touchez plus, une fois en place

❌Ne le mettez pas dans la poche

❌Ne continuez pas de le porter s'il est humide ✅Lavez-vous les mains avant et après l'avoir mis

✅Jetez-le dans une poubelle pic.twitter.com/GssXvkbV7i — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) October 13, 2020

Quelles annonces sont attendues ?

Le premier Ministre Jean Castex avait annoncé le lundi 12 octobre sur FranceInfo que « les données épidémiologiques » seraient examinées le jeudi 14 octobre au matin, lors du conseil de défense restreint, et que les mesures seraient prises en conséquence.

Un couvre-feu, l’une des options conseillées par le conseil scientifique, pourrait être annoncé dans certaines villes du pays. C’est une mesure d’ores et déjà appliquée en Allemagne ou sur le territoire de Guyane. Emmanuel Macron pourrait également décider d’adapter le concept de « bulle sociale », autre option envisagée par le conseil scientifique, une mesure qui permettrait aux foyers de continuer à voir quelques personnes proches de leur entourage, tout en limitant les interactions. Enfin, il pourrait également être question de reconfinement, même si le gouvernement cherche absolument à l’éviter, d’un point de vue économique. Officiellement, selon FranceInfo, ça n’est pas encore une option étudiée « au plan local ou national », mais le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, estimait sur BFMTV le 9 octobre que, « si [le reconfinement] est nécessaire, il faudra le faire ».