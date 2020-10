Aucun département n'est pour l'instant en état d'urgence sanitaire territorial. Quels critères définissent ce stade, et que déclencherait-il ?

Le 23 septembre 2020, le gouvernement a annoncé l’instauration d’un nouveau classement des départements, par niveau de tension épidémique, face à la deuxième vague dans l’épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2. Il y a les zones vertes (ou grises), et quatre niveaux d’alerte associés à une palette de rouges :

Les départements en zone Alerte (rose)

Les départements en zone Alerte renforcée (rouge)

Les départements en zone Alerte maximale (éclarlate)

Les départements en état d’urgence sanitaire territorial (noir)

Les villes de Paris (et petite couronne), Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Lille, Aix-Marseille, comme les métropoles de Toulouse et Montpellier, ainsi que la Guadeloupe, sont toutes en zone d’alerte maximale en ce 12 octobre 2020. Cela signifie que le taux d’incidence y est passé au-dessus de 200 cas pour 100 000 habitants et le taux d’occupation des lits de réanimation à 30 % de patients Covid, au minimum.

À l’heure actuelle, l’état d’urgence sanitaire n’a été décrété nulle part en France. La dernière fois que ce fut le cas, c’était en mars 2020, avec le confinement qui en a découlé. Cela concernait alors l’intégralité du territoire français, métropolitain et outre-mer. Dorénavant, si l’état d’urgence devait survenir, ce serait territorialisé. Qu’est-ce qui pourrait mener à un tel stade et que cela impliquerait-il ?

Les mesures exceptionnelles

Le classement des zones est piloté par trois indicateurs :

le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants par semaine) ;

le taux d’incidence sur les plus de 65 ans ;

la part de patients atteints du coronavirus dans les services de réanimation.

Pour l’état d’urgence sanitaire, le critère central avancé par le gouvernement est l’occupation des services de réanimation : ce stade est déclenché « quand plus de 60 % des lits de réanimation disponibles sont occupés par des patients atteints de COVID ». Pour l’instant, peu de localités en zone d’alerte maximale s’approchent de ce chiffre, sauf la Seine-Saint-Denis à 58 % et le Val d’Oise à 53 %, en raison, notamment, du peu de lits disponibles.

Concernant les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises, c’est à ce seul et dernier stade que le reconfinement peut effectivement être envisagé, dans la zone concernée. Aucun autre stade ne permet de confiner à nouveau, puisqu’il s’agit d’une limitation de la liberté d’aller et venir, y compris hors du domicile, qui ne se justifie légalement que par un état d’urgence — et donc une situation de tension maximale. Les établissements accueillant du public doivent alors fermer, sauf les lieux de première nécessité. Les prix de vente de certains produits spécifiques peuvent également être contrôlés, comme pour les gels hydroalcooliques lors du confinement au printemps.

Un autre aspect crucial sous un état d’urgence sanitaire : la réquisition des biens et services nécessaires pour mettre fin à la crise. Lorsque l’état d’urgence est déclenché, cela veut essentiellement dire que le risque de saturation des services de réanimation est élevé, alors des chambres d’hôtel, par exemple, peuvent potentiellement être réquisitionnées.

L’état d’urgence sanitaire ne peut durer qu’un mois. Son extension d’un mois supplémentaire doit être une prorogation par le vote d’une loi.

