Le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué Emily in Paris dans une interview pour le média américain Variety. Une prise de parole qui éclaire sur le rôle que peut avoir une série TV dans l’attractivité touristique.

C’est une affaire de soft power et de série TV. Dans une interview pour le média américain Variety, Emmanuel Macron aborde pléthores de sujets, notamment l’IA et ses espoirs d’un Netflix européen. Jusqu’à ce qu’au détour d’un échange, la question d’Emily in Paris soit abordée. Non pas d’une simple mention, d’ailleurs : le président français a son mot à dire sur la très populaire série produite par Netflix.

Mais que vient faire une série TV dans cette interview, publiée le 9 octobre 2024 ?

« C’est bon pour l’image de la France »

C’est la journaliste de Variety qui aborde le sujet d’elle-même, dès l’introduction du papier : il faut dire qu’Emily in Paris, à l’étranger, fait partie du socle culturel français. La série contient, en effet, « le style, la langue et le je-ne-sais-quoi français ». Dans la saison 4, Netflix proposait un caméo assez inhabituel dans une œuvre française : la première dame, Brigitte Macron.

Dans l’interview, Emmanuel Macron s’est dit être « très fier » de l’apparition de son épouse dans la série, « un très bon moment pour elle » qui plus est. Mais il relève aussi un intérêt économique pour le pays. La série est « très positive en termes d’attractivité pour le pays », et, donc, « c’est bon pour l’image de la France. »

La France y trouve son intérêt, surtout dans le domaine du tourisme grâce la popularité d’Emily in Paris — une série qui ne s’attire certes pas les louages critiques, mais s’avère très regardée.

Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais voilà que la saison 5 se passera en grande partie à Rome. Une délocalisation qui ne ravit pas outre mesure le président : « Nous nous battrons avec acharnement. Et nous leur demanderons de rester à Paris ! Emily in Paris à Rome n’a pas de sens », décrète Emmanuel Macron.

On s’en doute, cette déclaration est avant tout une plaisanterie et une taquinerie à destination de l’Italie. Reste que cette sortie replace Emily in Paris dans son contexte culturel : si la série est peu aimée par les Français, et encore moins par les Parisiens qui n’y voient en aucun cas leur véritable ville, elle n’en demeure pas moins un produit culturel de premier plan.

Cela peut éclairer aussi, en grande partie, ce caméo de la première dame qui a pris tout le monde de court : c’est une opération de communication politique.

Quant à un caméo d’Emmanuel Macron dans la série, ce n’est heureusement pas à l’ordre du jour. « Je suis moins séduisant que Brigitte ! », répond-il à Variety.

