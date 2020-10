Le président américain a annoncé avoir été contaminé par la Covid-19. Melania Trump, sa femme, est aussi contaminée.

Quelques jours seulement après un débat à la présidentielle américaine qui a opposé Donald Trump et le Démocrate Joe Biden, le président américain a annoncé sur Twitter qu’il était positif au coronavirus. L’actuel président américain fait partie des dirigeants à avoir systématiquement minimisé l’impact, la gravité et la viralité du virus qui touche la planète depuis la fin de l’année 2019. Il n’est pas le premier homme politique à être touché : Jaïr Bolsonaro, président du Brésil et Boris Johnson, premier ministre anglais, ont été également contaminés. Tous les deux ont récupéré.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER ! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Un président dans le déni

Lors du débat pour la présidentielle américaine, le mardi 29 septembre, le président avait moqué son opposant Joe Biden à cause de ses « gros masques » que le candidat porte tout le temps lors de ses allocutions publiques. Donald Trump, âgé aujourd’hui de 74 ans, est dans la tranche d’âge jugée à risque par les médecins et l’OMS, qui est celle que les politiques sanitaires essaient aujourd’hui le plus de protéger. Trump a mis de nombreuses semaines avant d’accepter de ne plus tenir de meeting politiques en intérieur et sans masque et se trouvait, le 30 septembre encore, devant ses partisans.

Le refus par Donald Trump de prendre des décisions fortes pour sortir les États-Unis de la crise et son mépris plus général de la science ont amené le pays à être le plus fortement touché de la planète. Plus de 7 millions de cas ont été diagnostiqués et plus de 200 000 Américains et Américaines ont perdu la vie depuis le début de la pandémie.

