Le gouvernement planche sur un projet de suivi des malades via une application mobile, afin d'identifier des chaînes de transmission du virus SARS-CoV-2. L'initiative a été présentée le 7 avril, mais l'exécutif insiste pour dire que cette solution n'est pas la panacée et qu'elle pourrait ne pas être efficace. Que sait-on d'elle, aujourd'hui ? Numerama fait le point.

StopCovid, qu’est-ce que c’est ?

StopCovid est le nom donné à un projet visant à développer une application sur mobile afin de mobiliser certaines technologies numériques dans la lutte contre la propagation de la maladie Covid-19. L’existence de StopCovid a été officialisée le 8 avril dans les colonnes du Monde, à l’occasion d’une double interview d’Olivier Véran, ministre de la Santé, et de Cédric O, secrétaire d’État en charge du numérique.

C’est aujourd’hui la seule source d’information qui existe sur le sujet : il convient donc de prendre en compte le fait qu’il s’agisse majoritairement d’une communication officielle sur la base des propos du gouvernement. Nous avons tenté d’analyser cette parole et apporter des précisions lorsqu’elles étaient nécessaires.

Ce projet a été mis en place avec l’idée que l’on pourrait combattre la diffusion du virus SARS-CoV-2 en retraçant les chaînes de transmission entre individus — remonter le cheminement de la maladie était encore possible au début de la crise, via des enquêtes sanitaires, lorsque les cas étaient peu nombreux. Mais aujourd’hui, la maladie est trop répandue pour faire ce travail « à la main ».

StopCovid va-t-elle vraiment sortir ?

Il existe une incertitude sur le devenir de ce projet, notamment à cause de certains défis technologiques. En clair, le développement actuellement en cours pourrait ne pas arriver à son terme. Le gouvernement est « sans certitude de succès », admet ainsi Cédric O. Mais comme la technologie « peut aider » contre la pandémie, il n’est pas question de fermer la moindre porte.

L’heure est donc au tâtonnement. Ce n’est qu’en fonction de l’état des travaux autour de StopCovid qu’une décision sera prise. « Nous ne déciderons que plus tard de l’opportunité de déployer ou non une telle application », assure Cédric O. La technique ne sera pas le seul critère à être pris en compte : l’avis des scientifiques sur son utilité et la capacité de dépister massivement la population compteront aussi.

Que fera StopCovid ?

L’application « retracera l’historique des relations sociales qui ont eu lieu dans les jours précédents », dit Cédric O. Il s’agit de prévenir les individus utilisant StopCovid s’ils ont été en contact avec un tiers testé positif. Avec cette alerte, les personnes pourraient se confiner plus strictement, pour ne pas multiplier les risques de contamination, se faire tester ou bénéficier d’une prise en charge médicale.

De toute évidence, StopCovid serait en mesure de conserver pendant un certain temps (la durée n’est pas précisée, mais elle pourrait être liée à la durée d’incubation de la maladie) des informations transmises par les smartphones de tiers qui utilisent aussi l’application. Le profil de StopCovid implique par ailleurs la manipulation de données de santé puisqu’il est question de prévenir si l’on a croisé un malade.

De quoi StopCovid a besoin pour marcher ?

Parce qu’il s’agit de signaler aux Français et aux Françaises si leur route a croisé quelqu’un de malade, l’enjeu est donc de pouvoir tester massivement la population pour savoir si elle est contaminée ou non, si elle est immunisée ou non. En effet, StopCovid n’a aucune utilité si l’on a aucune visibilité sur la situation sanitaire générale. Et pour cela, il faut pouvoir faire des tests sérologiques à grande échelle.

Pour l’heure, la France n’a pas encore un dispositif qui répond à son cahier des charges. Mais d’après Olivier Véran, « nous avons des pistes françaises intéressantes en termes de recherche et d’innovation. Lorsqu’un produit avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité sera identifié, on lancera les chaînes de production massives pour être capables de faire face à toute la demande ».

Sur quelle technologie reposera StopCovid ?

Le gouvernement suit la piste du Bluetooth, une technologie sans fil qui marche à courte portée (pour un smartphone, c’est de l’ordre de la dizaine de mètres) et qui apparaît être la plus cohérente au regard des finalités poursuivies : détecter de qui vous avez été proche, de façon prolongée, pour vous prévenir éventuellement si un cas positif (ou plusieurs) se trouvait dans le lot.

Cédric O assure qu’il n’est pas question de faire de la géolocalisation des individus ou de remonter leurs déplacements. Il n’est pas non plus envisagé de permettre une consultation extérieure ou de transmettre des données. Sous-entendu, vraisemblablement, à des tiers, comme le gouvernement : car de fait, il y aura quand même une liaison et un échange de données entre smartphones, à un niveau « local ».

Quid des données ?

Concernant les données manipulées, Cédric O précise qu’elles seraient anonymes et effacées au bout d’un certain moment. La nature des données recueillies et la durée de conservation ne sont pas détaillées. « Personne n’aura accès à la liste des personnes contaminées, et il sera impossible de savoir qui a contaminé qui », assure-t-il. En outre, le code de l’application serait public et contrôlable.

Il est possible que l’application requière une liaison Internet pour s’actualiser. Cédric O dit que « si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique ». Or, on peut avoir été en contact un certain temps avec une personne infectieuse avant qu’elle ait été dépistée et signalée comme telle dans l’appli, sans qu’on la recroise. Or, comment transmettre l’information ?

StopCovid sera-t-elle obligatoire ?

Olivier Véran et Cédric O affirment que non. « Notre hypothèse est celle d’un outil installé volontairement, et qui pourrait être désinstallé à tout moment », explique le second. C’est la seule piste étudiée, assure-t-il. Cependant, pour être efficace, il faudra évidemment que l’adoption de StopCovid dans la population soit suffisamment large.

« Nous ne travaillons que sur l’hypothèse d’une installation volontaire de l’application »

La stratégie de l’adhésion volontaire, à condition qu’elle respecte le cadre du Règlement général sur la protection des données (qui inclut la nécessité de recueillir, pour chaque participant, un consentement libre, explicite, spécifique et éclairé), a un autre avantage : il ne nécessite pas de créer une loi spécifique — ce qui serait le cas si cet outil était imposé à toute la population.

Quand l’application StopCovid sera-t-elle disponible ?

Il n’y a pour l’instant pas de réponse sûre à cette question, ni même de certitude s’il est possible d’y apporter une réponse. En effet, le développement de ce projet pourrait être interrompu en cours de route si sa pertinence ou sa faisabilité est remise en cause. Cédric O relève par exemple que le Bluetooth n’a pas été prévu pour mesurer les distances entre les personnes.

Le développement a débuté « depuis plusieurs jours », selon le secrétaire d’État. Dans un premier temps, l’objectif est de parvenir à concevoir un prototype. Il faudra sans doute des semaines avant qu’elle sorte. Le projet est piloté par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria), des chercheurs et développeurs du public et du privé.

Quel sera l’avenir de l’application StopCovid ?

L’application StopCovid, si elle voit le jour, n’existerait que le temps de la crise sanitaire — qui est toutefois appelée à durer, la perspective d’un vaccin étant à un horizon relativement lointain. Le confinement a débuté le 17 mars et doit durer officiellement jusqu’au 15 avril. Toutefois, tout le monde s’attend à un deuxième prolongement, vraisemblablement de deux nouvelles semaines.

L’application devrait exister pendant toute la période de confinement, mais aussi lors de la phase d’après, dont les contours demeurent flous. Quelles que soient les modalités de la phase quatre de la pandémie (c’est-à-dire un retour progressif à la normale) et de la mise en place du déconfinement, StopCovid devrait demeurer active. Son arrêt ne surviendrait qu’en cas d’immunisation suffisamment étendue.

Et si l’on n’a pas de smartphone ?

Le fait est que le taux d’équipement en smartphone de la population française n’est « que » de 77 %, selon une enquête de 2019 du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC). Ce sera l’une des grandes limites de StopCovid : du fait de la persistance de la fracture numérique en France, il y a tout un angle mort qui ne peut pas être vu par ce type d’outil.

Cette réalité n’est pas ignorée par l’exécutif. Interrogé en la matière, Cédric O déclare « travailler sur diverses possibilités d’aide à l’équipement, ou à des alternatives aux smartphones pour ceux qui n’en disposent pas ». Le secrétaire d’État ajoute à toutes fins utiles que l’ergonomie de l’application tiendra compte des personnes que l’on dit illettrées face au numérique ou handicapées.

Que dit la CNIL ?

En date du 5 avril, la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), Marie-Laure Denis, déclarait au Monde que ses services n’avaient pas encore été saisis par le gouvernement. Cependant, le projet étant en cours, la sollicitation de l’autorité en charge de veiller à la protection des droits et des libertés des individus dans l’espace numérique apparaît prématurée.

Lorsqu’il sera proche de sa version finale ou prêt à l’emploi, le gouvernement déclare que la CNIL pourra l’ausculter afin de s’assurer que son fonctionnement comme ses finalités sont conformes au cadre juridique actuel. La CNIL devrait vraisemblablement apprécier le choix du Bluetooth, plus que celui de la géolocalisation. Ce choix « apporte davantage de garanties », remarque Marie-Laure Denis.

Parmi les points sur lesquels la CNIL va se focaliser particulièrement figurent la manière dont le consentement des individus a été recueilli, et sa qualité, le caractère provisoire de l’application, la collecte minimale de données (s’il y en a), l’absence de discrimination pour la personne ne voulant pas s’en servir ou encore le stockage des données sur le mobile, plutôt qu’à distance.

Crédit photo de la une : FireChat