Le confinement ayant mis un coup d’arrêt aux déplacements en Île-de-France, IDF Mobilités, en accord avec la région Île-de-France, va mettre en place un site pour se faire rembourser le pass Navigo. La procédure doit concerner la période d’avril 2020. Mais il faudra attendre quelques mois avant qu’elle aboutisse.

Quel site visiter pour le remboursement du Navigo ?

L’adresse du site officiel sur lequel se rendre pour se faire rembourser le pass Navigo n’a pas encore été communiquée.

Selon IDF Mobilités, le syndicat des transports d’Île-de-France, une plateforme dédiée doit être mise en place, sur le modèle de celle qui a servi pour restituer les sommes prélevées en décembre (mondedommagementnavigo.com), mois perturbé par la grande grève des transports contre la réforme des retraites.

On s’attend néanmoins à ce que cette adresse resserve pour cette future opération, celle-ci étant connue des Franciliens et des Franciliennes — elle a servi il y a peu –, mais aussi opérationnelle. En outre, IDF Mobilités a procédé à d’autres remboursements par le passé via des plateformes qui étaient justement accessibles par cette URL (ou parfois via des adresses assez proches).

Quand le site pour se faire rembourser le Navigo sera-t-il ouvert ?

Il est attendu pour la fin du mois de mai 2020. Autrement dit, le remboursement lui-même ne sera pas effectif avant juin ou juillet. Ce très long délai est justifié par IDF Mobilités par le fait que ses équipes aussi sont touchées par le confinement. Les circonstances « limitent les ressources techniques pour mettre en place cette plateforme », explique le syndicat sur son site officiel.

En temps ordinaire, l’installation d’un tel service exige des moyens notables, à la fois pour la sécuriser (parce qu’elle aura des données à caractère personnel à manipuler) et pour la rendre suffisamment solide pour accueillir des centaines de milliers voire quelques millions d’internautes d’un coup. Lors des grèves de décembre 2019, il a fallu attendre fin janvier 2020 pour que le site soit prêt.

Une fois ouvert, le service accordera vraisemblablement un délai de plusieurs semaines aux voyageurs pour déposer leur dossier. Une fois ceci fait, s’ouvrira alors une phase d’instruction pour vérifier que les dossiers sont bien complets (et ainsi laisser du temps aux individus de fournir d’éventuels documents manquants) ou pour traiter toute réclamation qui pourrait surgir.

Quelle période du pass Navigo est remboursée ?

Il est annoncé un remboursement complet pour le mois d’avril 2020. Pour le mois de mars en revanche, rien n’a été annoncé à l’heure actuelle.

Cette non-prise en compte constitue d’ores et déjà un sujet de discorde, notamment sur les réseaux sociaux, car les internautes font remarquer que l’interdiction des trajets non essentiels, mise en place avec le confinement, s’est déclenchée à la mi-mars. Sur le papier, les voyageurs sont légitimes à demander le remboursement de la moitié du montant du pass Navigo pour le mois de mars.

Quels sont les abonnements Navigo concernés ?

IDF Mobilités liste plusieurs abonnements sur son site :

Navigo Annuel ;

Navigo Senior ;

Navigo Mensuel ;

Imagine R ;

Navigo solidarité mois 75 % ;

Navigo solidarité mois 50 %.

Quel est le montant remboursé ?

Les montants dépendent du type de forfait (Navigo annuel ou mensuel, Imagine R, forfait senior ou solidarité 75 % ou 50 %) et des zones parcourues en Île-de-France (entre la première et la cinquième, si vous venez de loin, ou sur des trajets plus resserrés, parce que vous habitez à proximité de Paris ou que vous ne voyagez qu’en banlieue).

Le détail peut être retrouvé dans le tableau qui suit :

Forfait Zones Montant Navigo Annuel 1-5 75,20 € Navigo Annuel 2-3 68,60 € Navigo Annuel 3-4 66,80 € Navigo Annuel 4-5 65,20 € Navigo Annuel Senior 1-5 37,60 € Navigo Mensuel 1-5 75,20 € Navigo Mensuel 2-3 68,60 € Navigo Mensuel 3-4 66,80 € Navigo Mensuel 4-5 65,20 € Imagine R 1-5 38 € Solidarité Mois 75 % 1-5 18,80 € Solidarité Mois 75 % 2-3 17,15 € Solidarité Mois 75 % 3-4 16,70 € Solidarité Mois 75 % 4-5 16,30 € Solidarité Mois 50 % 1-5 37,60 € Solidarité Mois 50 % 2-3 34,30 € Solidarité Mois 50 % 3-4 33,40 € Solidarité Mois 50 % 4-5 32,60 €

Combien de personnes seront éligibles ?

Lors des grèves du mois de décembre en Île-de-France, il était attendu près de 3 millions de demandes. C’est à peu près ce volume de dossiers que le syndicat devrait traiter entre le printemps et l’été 2020.

Et les autres sites promettant un remboursement ?

Il est vivement conseillé de ne pas se précipiter sur le premier site venu promettant de vous rembourser rapidement le pass Navigo. Comme à chaque fois, des sites frauduleux fleurissent sur le net avec des noms similaires à celui utilisé par le Syndicat des transports d’Île-de-France. Certains de ces espaces ne durent heureusement pas, car leur domaine se fait suspendre après enquête.

En résumé, tous les autres sites web sont à éviter : une seule plateforme, dont l’adresse sera communiquée ultérieurement, sera valide. Toutes les autres doivent être vues comme des manœuvres frauduleuses qui essaient de vous nuire, en vous dérobant les identités et les numéros de pass Navigo, ou même des informations personnelles ou des coordonnées bancaires.

Vérifiez donc avec la plus grande des attentions que vous avez correctement tapé le nom du site.

Et si je me suis avoir en allant sur un faux site ?

Tout n’est pas perdu si jamais un site frauduleux a réussi à vous avoir. Les escroqueries en ligne peuvent être dénoncées sur la plateforme de signalement des abus du ministère de l’Intérieur. Si vous avez transmis des informations très sensibles, comme les numéros de votre carte bancaire, vous devriez aussi vous tourner vers votre banque pour leur signaler le problème et obtenir de l’aide.

