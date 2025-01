Lecture Zen Résumer l'article

En plus de contenus d’information sur le VIH, toute page faisant référence aux LGBTQ+ a été supprimée du site de la Maison-Blanche, comme sur d’autres sites officiels aux États-Unis. Des pages dédiées à l’inclusivité, la diversité ou l’accessibilité ont aussi connu un sort similaire.

C’est l’association GLAAD — ONG dédiée à la défense des droits LGBTQ+ — qui vient de le révéler : lors de sa prise de pouvoir, marqué par l’investiture du 21 janvier 2025, l’administration de Donald Trump vient de faire supprimer toute mention des termes LGBTQIA+ sur le site de la Maison-Blanche : lesbian, bisexual, gay, transgender, sexual orientation, gender identity. La recherche du terme LGBT et ses variantes ne renvoie plus vers aucun résultat (taper « gay » ou « lesbian » renvoie seulement au décret… supprimant l’ancien décret favorisant les droits LGBTQ+).

Des contenus et ressources de santé publique portant sur le VIH ont également été supprimés du site gouvernemental. Le site de la Maison-Blanche n’est pas le seul concerné. D’autres sites gouvernementaux aussi. Plus largement, les pages liées à la diversité et même à l’accessibilité sont peu à peu purgées.

Donald Trump lors de son investiture le 21 janvier 2025. // Source : Donald Trump

Des pages sur le VIH et les personnes LGBT+ supprimées

L’association GLAAD a ainsi pu identifier, archives à l’appui, la surpression de contenus dédiés aux LGBTQIA+ et à l’information sur la prévention/le soin du sida (VIH) :

« Le président Trump prétend être un fervent défenseur de la liberté d’expression, alors qu’il est clairement engagé dans la censure de toute information sur le sujet ou liée aux Américains LGBTQ et aux problèmes auxquels nous sommes confrontés », commente la présidente de GLAAD, Sarah Kate Ellis. « Cette action prouve l’objectif de l’administration Trump de rendre aussi difficile que possible pour les Américains LGBTQ de trouver des ressources fédérales ou de nous voir autrement reflétés sous sa présidence. »

Fort heureusement, la plupart des pages dédiées aux LGBTQ+, et à l’information sur le VIH, sur le site du CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) sont encore en ligne.

Il est à noter qu’en 2017, lors de son premier mandat, Donald Trump avait également fait supprimer tous les contenus LGBTQ+ des sites officiels fédéraux. Le Département d’État avait répondu à NBC qu’il s’agissait de la procédure. Cependant, le média avait remarqué que peu d’autres contenus que ceux liés aux personnes LGBTQ+ étaient concernés par une telle suppression.

Pour aller plus loin Trump signe un décret pour quitter l’OMS : quel impact sur les épidémies ?

Des pages sur l’inclusion, la diversité, l’accessibilité… envolées aussi

Il existe d’autres suppressions étonnantes sur des sites d’agences fédérales. Par exemple, comme NBC l’a relevé, le National Institute of Food and Agriculture a supprimé la page (en erreur 403) dédiée aux DEIA — la Diversité, l’Équité, l’Inclusion et l’Accessibilité. La page en question existait encore en décembre 2024, comme le prouvent les archives. L’agence fédérale Office of Personnel Management, dédiée à la fonction publique, a, elle aussi, supprimé sa page autrefois dédiée à la diversité et l’inclusion. Cela s’inscrit dans la continuité d’un décret signé par Donald Trump, lundi dernier, dans lequel il exige l’arrêt pur, simple et total de tous les programmes IED (Inclusion, Équité, Diversité).

Le site de la Maison-Blanche a aussi tout bonnement supprimé sa page sur l’accessibilité, laquelle existait depuis… 2009.

Pour aller plus loin L’investiture de Trump soulève 2 dangers pour le climat

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+