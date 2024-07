Lecture Zen Résumer l'article

Trois jugements ont été rendus fin juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris. Ils ordonnent aux FAI et aux moteurs de recherche de prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher les internautes d’accéder à des sites enfreignant le droit d’auteur. Des dizaines d’adresses sont ainsi bloquées.

Nouvel assaut contre le piratage de contenus culturels. À la fin du mois de juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu trois jugements ayant trait à des sites de streaming spécialisés dans la retransmission illicite d’œuvres culturelles ou d’évènements sportifs. Comme d’habitude, les principaux opérateurs français ont reçu l’ordre de les bloquer.

Ces trois verdicts, signalés ce mercredi 3 juillet sur X (ex-Twitter) par l’avocat Alexandre Archambault, spécialiste des sujets liés au numérique, sont consultables sur le site de la Cour de cassation. Ils concernent des compétitions de Formule 1, de Moto GP, ainsi que des films et des séries partagés sans autorisation des ayants droit.

Pour chaque verdict, le tribunal a systématiquement demandé à Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR « toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites web ». Selon les jugements, d’autres filiales de ces FAI ou d’autres opérateurs sont aussi concernés, comme SFR Fibre, Free Mobile, Free Caraïbe, SRR, Outremer télécom, SPM télécom.

Les sites visés sont :

bienstream.org

cpasmieux.pics

filmoflix.to

french-streaming.buzz

hdss.watch

hdss.app

juststream.golf

lesseriestreaming.org

monstream.ing

papadustream.bz

sadisflix.ink

senpai-stream.fr

wikiserie.info

futbolenvivo.ru

centralareana.live

crvsport.ru

livetv.lol

streameast.buffstream.io

sporttuna.sx

freestreams-live1se.nu

streamonsport.ru

26216.stunserver.net

viwlivehdplay.ru

bestmlb.buffstream.io

1.dlhd.sx

claplivehdplay.ru

sporttuna.com

sporttuna.site

f1livestream.xyz

volkastream.xyz

allworldhd.net

elixx.xyz

crichd.vip

adisports.xyz

futbolenvivo.ru

centralareana.live

crvsport.ru

livetv.lol

freestreams-live1se.nu

livetv764.me

daddylivehd.icu

fan2.financefirefly.com

fan6.travelplanspro.com

top2.financefirefly.com

fan5.wellnessjourney.pro

streams.score808.football

ldcstreaming.info

totalsportek.soccer

f1livestream.xyz

primefoot.ru

streamonsport.ru

fiveyardlab.com

livetv765.me

godzcast.com

livetv768.me

claplivehdplay.ru

volkastream.xyz

futbolenvivo.ru

centralareana.live

crvsport.ru

livetv.lol

daddylivehd.icu

ldcstreaming.info

primefoot.ru

streamonsport.ru

claplivehdplay.ru

Des mesures de blocage entre 12 et 18 mois

Ce sont donc des dizaines de noms de domaine qui sont visés par les mesures de blocage. Les opérateurs ont quinze jours — pour ce qui concerne les sites proposant du piratage culturel — pour prendre les dispositions qui s’imposent. En règle générale, les FAI optent pour un blocage DNS, ce qui a pour effet d’empêcher d’accéder au site même en tapant l’adresse.

Ne plus voir cette pub

Ces restrictions d’accès devront être maintenues pour une durée d’un an et demi pour ces sites proposant des films et des séries piratés. Pour ce qui est des retransmissions illégales de compétitions sportives, à savoir la Formule 1 et la Moto GP, il est demandé une intervention sous trois jours — et cela pour une durée d’un an.

Les contenus sportifs se font massivement pirater. // Source : Capture d’écran YouTube/Canal+

Il est à noter que les moteurs de recherche sont aussi mobilisés dans cet effort anti-piratage, avec l’instruction de déréférencer les URL litigieuses — c’est le cas pour Google et Bing dans les jugements ayant trait au sport mécanique. De cette façon, ces sites ne sont plus censés apparaître dans les résultats, même en tapant leur nom exact.

Plusieurs autres jugements du même ordre ont été prononcés depuis le début de l’année, avec à chaque fois la neutralisation de plusieurs dizaines d’adresses. Une partie de l’effort anti-piratage porte notamment sur les sites miroirs, qui apparaissent rapidement sur le web en utilisant un nouveau nom de domaine (sitepirate.lol au lieu de sitepirate.ru, par exemple).

Cette lutte contre les sites miroirs est depuis quelque temps mieux prise en compte. Ainsi, dans le verdict concernant le streaming culturel pirate, il est indiqué que les ayants droit pourront saisir le tribunal « en cas d’évolution du litige », ce qui inclut « la modification des noms de domaines ou chemins d’accès ». Ainsi, cela permettra de procéder à « l’actualisation des mesures » et étendre le blocage.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+