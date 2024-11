Lecture Zen Résumer l'article

Il aura fallu trente ans à Internet pour parvenir à identifier le groupe et le titre d’une chanson qui a été qualifiée de chanson la plus mystérieuse d’Internet. Le 4 novembre 2024, un internaute a partagé sur Reddit des éléments qui semblent conclure pour de bon cette histoire.

Internet regorge de rumeurs et de mystères et puis un jour, il arrive que ces secrets finissent par être percés. C’était ce qui s’était passé en avril 2024, au moment où l’origine d’un extrait de musique, Everyone knows that, a fini par être retrouvée. Cette piste audio, qui a beaucoup obsédé Internet, venait en fait d’un film pornographique.

On vient de vivre exactement le même scénario ces jours-ci. Cette fois, il s’agit d’un titre qui a été initialement surnommé Blind the Wind, puis The Mysterious Song (TMS), et qui a fini par être considérée comme la chanson la plus mystérieuse du net. Ou, tout du moins, l’une des plus mystérieuses. Son origine a semble-t-il été trouvée.

Dans le subreddit consacré à TMS, /r/TheMysteriousSong, un nouveau sujet de discussion a été ouvert le 4 novembre 2024. Son auteur, marijn1412, dit avoir acquis la certitude que la chanson s’appelle en réalité Subways of your mind, et qu’elle a été composée et jouée dans les années 80 en Allemagne, par le groupe FEX originaire de la ville de Kiel.

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette histoire : dans une vidéo mise en ligne fin mars, le vidéaste Feldup, dont la spécialité est de raconter des histoires glauques et sordides, avait brièvement abordé le cas de Blind the Wind dans une vidéo plus générale titrée Personne ne sait d’où vient cet enregistrement.

Le fait est que, maintenant, on le sait.

Blind the Wind, Like the Wind, The Mysterious Song

D’abord, un rappel du contexte. Dans les années 1980, un adolescent allemand, Darius, enregistre sur une cassette des chansons qui passent à la radio, pour pouvoir les réécouter plus tard. Problème : il fait le choix de ne pas prendre les commentaires des présentateurs, pour avoir des écoutes sans la moindre fioriture.

En 2004, Darius reçoit de la part de sa sœur, Lydia, un cadeau d’anniversaire un peu particulier : un nom de domaine. Avec celui-ci, il lance alors un site et s’en sert pour servir de point de départ pour tenter de retrouver l’origine de tous les enregistrements de sa compilation. Ce travail d’identification de la mixtape avance bien, mais il bute sur un titre.

Ce titre, c’est Blind the Wind, mais ce n’est pas son vrai nom. Il s’agit du surnom que Darius et Lydia lui donnent, faute de mieux (le titre est basé sur ce que Darius et Lydia entendent, sachant que plus tard, d’autres ont cru plutôt entendre Like the Wind dans les paroles). Internet est alors appelé à la rescousse, mais sans succès.

Le titre mal nommé et jamais identifié, jusqu’à aujourd’hui. // Source : Capture d’écran

En 2007, Lydia partage le titre sur des sites et des forums allemands pour obtenir des informations. Après tout, peut-être que des internautes avaient écouté la station de radio à l’époque ou reconnaissaient le titre ou la voix du chanteur. Chou blanc. Le titre circule ensuite sur des sites spécialisés dans l’identification de musique, et YouTube à partir de 2011.

C’est à partir de là que Blind the Wind commence à être considérée comme « la chanson la plus mystérieuse d’Internet », un statut qui, stratégiquement, permet d’attirer plus largement l’attention du public. Le subreddit est créé en 2019 (le titre était quelque peu tombé dans l’oubli entre 2011 et 2019, avant d’être « redécouvert », selon cette chronologie).

Signe du phénomène viral entourant cette quête, des articles de presse s’y intéressent (comme Rolling Stones) et des pages Wikipédia émergent (y compris en français). Le sujet s’empare des réseaux sociaux et plateformes communautaires (X, Discord), des documents collaboratifs sont mis en place, des ingénieurs son donnent un coup de main.

Toujours en 2019, l’attrait pour ce titre mystérieux prend de l’ampleur au fur et à mesure que des internautes commencent à créer un storytelling autour — à la manière de Feldup. L’enquête ne progresse pas particulièrement pour autant, mais des copies de meilleure qualité finissent par ressortir, grâce aux partages faits en 2007 par Lydia.

Ces internautes, qui avaient conservé les versions musicales envoyées par Lydia, permettent de téléverser de meilleures versions sur YouTube. Une radio passe même le morceau. Darius et Lydia découvrent l’effervescence autour et se manifestent. Puis, en 2021, Lydia déniche une meilleure version du titre et la partage.

Subways of your mind, titre du groupe FEX

Les recherches piétinent encore trois ans, jusqu’au message surprise laissé par marijn1412.

Il explique qu’en feuilletant un ancien article dans les archives du journal Nordwest Zeitung, courant octobre, il croise l’histoire d’un groupe allemand, FEX. On apprend qu’il a gagné un concours musical à Brème en septembre 1984 et que le style musical est semblable à ce qu’on entend dans TMS (un groupe de rock avec des influences pop et wave).

marijn1412 signale que l’article décrivait aussi les membres du groupe. L’un d’eux a été reconnu par l’internaute et il évoluait précédemment dans Phret, un autre groupe. Il précise avoir pu entrer en contact avec lui pour solliciter des enregistrements de l’époque avec FEX et Phret… et c’est alors que le titre Subways of your mind a surgi.

Pour étayer ses dires, marjin1412 a publié une photo montrant une cassette du groupe FEX montrant une liste de titres dont Subways of your mind, qui dure 3 minutes 54. Il a également publié la chanson, qui s’avère légèrement différente du morceau qui circule sur Internet depuis trente ans. La version radio est plus courte (2 minutes 54).

Il resterait donc encore à retrouver la vraie bonne piste.

La cassette du groupe FEX. // Source : Capture d’écran

Selon marijn1412, le musicien lui a initialement demandé de ne rien dire (d’où le délai de deux semaines entre sa découverte et sa publication sur Reddit), parce qu’il voulait s’entretenir avec les autres membres de FEX. Il apparait également que la chanson a été enregistrée auprès de la GEMA, une société de gestion des droits d’auteur allemande.

Depuis, les musiciens ont accepté de rendre publique cette histoire. Selon LordElen, un modérateur du subreddit, Darius et Lydia ont été alertés et pourraient prendre la parole prochainement. Il est aussi prévu que FEX partage d’ici quelques jours d’autres éléments musicaux en sa possession (et peut-être le bon titre correspondant à l’enregistrement)

Cerise sur le gâteau, d’après marijn1412 : le groupe FEX a même prévu de réenregistrer leur chanson. Ce serait alors la plus belle des conclusions.

