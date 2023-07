TikTok va-t-il être interdit en France ? Pas tout de suite, mais cela pourrait très bientôt arriver. La commission d’enquête sénatoriale vient de rendre ses conclusions, et laisse 6 mois à TikTok pour se mettre en conformité. Sous peine de quoi, le Sénat pourrait demander une suspension de l’app en France.

Une « opacité manifestement voulue ». C’est ainsi que la commission d’enquête sénatoriale a décrit les opérations de TikTok. Les sénateurs ont rendu leurs conclusions dans un rapport, publié le 6 juillet 2023. La commission, lancée au mois de mars, alors que plusieurs institutions venaient d’interdire à leurs fonctionnaires d’installer l’app sur leur téléphone, avait pour but de lever le voile sur « l’exploitation des données, et la stratégie d’influence » de TikTok. Après plusieurs mois d’enquête et d’interviews, les parlementaires sont sans appel : les manquements de TikTok en matière de régulation et de transparence sont nombreux.

Face à ces manquements, les sénateurs ont choisi l’ultimatum. « La commission a décidé d’accorder à TikTok un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec un certain nombre de choses », a ainsi déclaré le sénateur Claude Malhuret, le rapporteur de la commission, lors de la conférence de presse organisée pour la remise du rapport. Faute de coopération, « nous demanderons que des mesures d’urgence soient prises, pouvant aller jusqu’à une suspension » de l’application.

Qu’est-ce qui est reproché à TikTok ?

Les conclusions des sénateurs sont sans appel : il existe « des risques évidents du fait des liens avec la Chine », peut-on ainsi lire dans le résumé du rapport de la commission d’enquête. Outre ces liens, les sénateurs reprochent également à TikTok son opacité

en matière de collecte des données des utilisateurs et leurs transferts en Chine,

sur le manque d’information sur le fonctionnement de l’entreprise et sur ses revenus,

sur le fonctionnement de l’algorithme de recommandation,

et sur ses actions en termes de modération.

Face aux manquements relevés par les sénateurs, « la commission a décidé d’accorder à TikTok un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec un certain nombre de choses », a déclaré Claude Malhuret. Si le délai peut paraître très court, il ne l’est pas vraiment, assure le sénateur. « Le délai court depuis l’arrivée de TikTok en France, depuis 5 ans, et rien n’a été réalisé depuis. » Certaines des demandes des sénateurs seraient réalisables du jour au lendemain, selon lui.

Ce que doit faire TikTok

Les sénateurs demandent en priorité, et avant le 1er janvier 2024, que :

TikTok apporte des réponses aux questions posées sur le capital, le statut et les actionnaires de la société Bytedance ;

des détails sur le fonctionnement de l’algorithme de TikTok, ainsi que des informations sur la localisation et les sociétés qui fournissent les ingénieurs de TikTok en Chine ;

des informations sur la nature des données des utilisateurs transférées en Chine, et quelles sont les raisons du transfert ;

des précisions sur le projet Clover, équivalent européen du projet Texas, que Tiktok a lancé aux États-Unis, et qui doit permettre de stocker à terme les données des utilisateurs européens au sein de l’UE. Les sénateurs demandent notamment à TikTok d’apporter des preuves que « des portes dérobées n’existent pas » ;

une clarification des statuts de la société ;

une séparation effective avec la Chine ;

une mise en conformité avec le DSA, notamment sur les questions de modération et de lutte contre la désinformation ;

une mise en place d’un vrai moyen de contrôle de l’âge pour l’inscription des utilisateurs.

En tout, les sénateurs ont dressé une liste de 20 propositions, qui se trouvent dans le résumé du rapport de la commission d’enquête.

« Il est impératif que TikTok réponde à l’ensemble de ces questions dans un délai de 6 mois », conclut le rapport. « Faute d’une réponse satisfaisante à l’ensemble de ces interrogations et de l’adoption des mesures nécessaires pour satisfaire ces impératifs dans les six mois à compter de la fin des travaux de cette commission d’enquête, les risques posés par TikTok pour la sécurité nationale […] justifieront une mesure de suspension de la plateforme par le Gouvernement français.»

