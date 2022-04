Deux cliniques ukrainiennes ont reçu des kits énergétiques fabriqués par Tesla, la société fondée par le milliardaire Elon Musk. Ce dernier avait déjà aidé le pays en guerre en fournissant une connexion au réseau Starlink.

Elon Musk continue de soutenir technologiquement l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ce 29 avril 2022, le ministre ukrainien de la transformation numérique annonce sur Telegram avoir reçu des panneaux solaires et un système de stockage d’énergie de Tesla, la marque automobile possédée par le fantasque milliardaire. Le dispositif énergétique a été installé sur deux cliniques dans la banlieue de Kiev, à Borodyanka et Irpin, des communes fortement touchées par les combats avec les Russes et désormais libérées.

« Ces panneaux solaires et générateurs sont devenus très populaires aux États-Unis. Le système Powerwall a une grande autonomie et fournit une alimentation de secours en cas de panne de courant », ajoute le ministre.

L’énergie solaire, une solution pour maintenir le courant dans certaines communes ukrainiennes. C’est en tout cas ce que pense Elon Musk, qui envoie des panneaux solaires dans le pays. // Source : skyseeker

Dans le communiqué que nous avons reçu, le gouvernement ukrainien précise qu’Elon Musk « a fait don gratuitement des produits Tesla aux Ukrainiens ». Au total 3 kits de 12 panneaux solaires ont été livrés à Irpin et 3 kits de 9 panneaux solaires sont arrivés à Borodianka. La puissance de chaque kit est de 40 kilowatts (kW).

L’entrepreneur américain s’est déjà rendu célèbre depuis le début de l’invasion en fournissant des antennes Starlink à la population locale afin qu’elle accède à une connexion Internet par satellite. Le Washington Post avait précédemment révélé que cette aide avait été financée en partie par l’USAID, l’Agence des États-Unis pour le développement international, une structure rattachée à la Maison-Blanche. L’USAID a couvert financièrement l’acquisition et l’acheminement d’une partie notable de ces kits, le reste venant de dons de SpaceX, une autre entreprise d’Elon Musk, qui est à l’origine du réseau satellitaire.

Les panneaux solaires de Tesla sont utiles même en cas de nuages

Dans la mesure où la connexion par satellite de Starlink peut aussi marcher sur batterie, et que le réseau électrique ukrainien est la cible de tentatives de piratage adverse, le milliardaire avait également promis d’envoyer les fameux panneaux en Ukraine pour fournir une source énergétique complémentaire, capable de marcher de manière autonome. Précédemment, l’Union européenne et l’Ukraine se sont interconnectés électriquement, pour accroître la résilience énergétique de Kiev.

📡 À Bucha et Irpin, les stations Starlink ont ​​été utilisées pour restaurer le travail des opérateurs mobiles pic.twitter.com/uiAkG6TqFQ — Ukraine Now | French (@Ukraine_NowFr) April 22, 2022

Début mars, alors qu’Elon Musk discutait sur Twitter avec Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation numérique, ce dernier avait demandé si des panneaux solaires seraient efficaces malgré un ciel couvert. Le patron de Tesla avait répondu que les dalles devaient être situées à un endroit élevé, surtout « si la zone est constamment obstruée, mais le système fonctionne mieux qu’on ne l’imagine ». Selon le média américain Ecowatch spécialisé dans l’écologie, les panneaux solaires peuvent perdre jusqu’à 25 % de leur efficacité par temps nuageux.