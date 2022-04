Ces applis populaires en France envoient vos données en Russie

Des chercheurs ont révélé que près de 50 000 applications se servaient d’un logiciel qui récupérait les infos des utilisateurs pour les stocker en Russie. Numerama a pu examiner cette liste et en partage une partie, les 100 plus populaires en France.

La chasse aux données des internautes est devenue une telle jungle que l’on peut passer à côté d’une immense collecte d’informations sans y faire attention. Sur Google Play et l’App Store, près de 50 000 applications fonctionnent grâce à AppMetrica, un logiciel russe, mis à disposition gratuitement en échange des informations sur les utilisateurs. Ce SDK – un kit de développement pour appli – est fourni par Yandex, un moteur de recherche russe, principal concurrent de Google dans ce pays.

Parmi les applications qui utilisent ce logiciel, on trouve des service de messagerie, de livraison – Viber, Yandex Go, Yango Deli – majoritairement utilisés en Russie mais on tombe aussi sur quelques surprises. Ainsi, la plateforme de covoiturage Blablacar s’appuie sur ce même outil informatique ainsi que de nombreux jeux populaires tels que Helix Jump, Sudoku.com, Akinator, Solitaire (par Easy Brain), Cut the Rope et bien d’autres. Le service de traduction Reverso et même l’appli de la radio RTL se servent aussi d’AppMetrica. Plusieurs millions d’utilisateurs seraient concernés par cette collecte de données.

L’info a d’abord été révélée par le quotidien britannique le Financial Times le 29 mars dernier, grâce aux données fournies par Appfigures, un service d’analyse des application. Numerama s’est servi cette même plateforme pour examiner les appli se servant de SDK sur le marché français.

Des jeux et des applications simples d’utilisation en majorité

Premier constat, les jeux représentent plus de 40 % des applications utilisant ce logiciel controversé. Les applis développées par Easy Brain, l’un des leaders du secteur – 1 milliards de téléchargements revendiqués – l’éditeur français Voodoo ou encore par Saygame, passent massivement par AppMetrica. Les jeux simples tels que le sudoku, les puzzles ou les cartes sont parmi les plus téléchargées. Les services destinés à l’apprentissage d’un instrument musical utilisent également le logiciel controversé. Enfin, de nombreuses apps utiles, pour scanner, convertir un document, réaliser un simple montage photo figurent aussi dans la liste.

La société biélorusse Easybrain se sert massivement d’AppMetrica. On tombe parfois sur de grands groupes comme Adidas et son appli téléchargée plus de 10 millions de fois. // Source : Appfigures

Yandex reconnaît d’ailleurs dans l’article du Financial Times que son logiciel collecte des informations sur « l’appareil, le réseau et l’adresse IP » qui sont stockées « à la fois en Finlande et en Russie ».

La collecte d’infos n’a évidemment rien de nouveau aujourd’hui, mais elle pose d’autant plus question lorsque les précieuses données privées terminent sur les serveurs d’une entreprise réputée proche du Kremlin. En mars dernier, un ancien responsable de Yandex News, Lev Gershenzon, a publié une lettre sur Facebook dans laquelle il accusait ses anciens collègues de complicité avec l’État russe en cachant des nouvelles de la guerre.

Vous pouvez retrouver ci dessous une liste des applications se servant du SDK de Yandex.

Les 100 applis utilisant AppMetrica les plus populaires en France

Viber

Sudoku.com

Helix Jump

Akinator

Viber Messenger: Chats & Calls

Bubble Shooter

Pixel Art: Paint by Number

Block Craft 3D: Building Games

Jigsaw Puzzles – Puzzle Games

Blockudoku: Block Puzzle Game

UNICORN: Color by Number Games

Stack Ball 3D

Dig This!

Johnny Trigger

Drum Pad Machine – Beat Maker

Jigsaw Puzzles for Adults HD

Differences – Find & Spot them

Adidas

Ball Blast

Sand Balls – Digger Puzzle

Color Road!

Woodoku

Solitaire – Classic Card Games

PREQUEL: Aesthetic Pic Editor

Groovepad – Music & Beat Maker

Paint by Number Coloring Games

From Zero to Hero: Cityman

BlaBlaCar: Carpooling and Bus

Crazy Kick!

Smart Cleaner – Clean Storage

Spiral Roll

Scribble Rider

Cube Surfer!

Photo Collage – Collageable

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

Nonogram.com – Number puzzle

Turbo Stars – Epic Racing

Raft Survival – Ocean Nomad

Draw Climber

My Candy Love – Episode

Woodturning 3D

Easy Game – Brain Test

Draw Joust!

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

Flip Dunk

Cut the Rope

Piano – Lessons & Tiles Games

Stack Colors!

Akinator

WormsZone.io – Hungry Snake

Idle Construction 3D

Killer Sudoku by Sudoku.com

Beat Maker Go – Make Music

Seekers Notes: Hidden Objects

The Cook – 3D Cooking Game

iScanner – PDF Scanner App

Sudoku – Brain Puzzle Games

Facelab – Face Editor, Beauty

Hornet – Queer Social Network

Guitar – Chords, Tabs & Games

Cannon Shot!

WeDrum: Drum Games, Real Drums

Tractor Game for Build a House

Brain Wash – Puzzle Mind Game

DManager Browser & Documents

PURE Hookup: Anonymous Dating

Johnny Trigger: Sniper

Hoop Stars

Jurassic Monster World 3D FPS

Blend It 3D

Color by Numbers for Adults

Unlimited Music Player Now

Numberzilla: Number Match Game

My Success Story business game

MuseScore: sheet music

Mahjong Treasure Quest

Nonogram.com Color: Logic Game

Vibrator – Relax Massager App

Learn Guitar | Coach Guitar

Kiss Kiss: Spin the Bottle

Drum Pads 24 Beat Maker Music

Translate.me Voice Translator

Art Of War 3:RTS Strategy Game

Hello Piano: Learn Pro Lessons

Reverso translate and learn