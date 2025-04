Lecture Zen Résumer l'article

Un rapport de Revolut sur les arnaques financières en ligne rapporte que Facebook, Instagram et WhatsApp représentent plus de la moitié des signalements faits à Revolut.

L’application bancaire Revolut a publié ce 10 avril un rapport sur la sécurité des consommateurs et la criminalité financière. Elle y épingle particulièrement Meta et ses applications WhatsApp, Facebook, Instagram, qui représentent 54 % des escroqueries signalées à Revolut dans le monde. Un constat qui est le même depuis plus d’un an.

Revolut épingle Meta : ses applications ne vous protègent pas assez des arnaques financières

Dans son rapport, Revolut explique prendre « très au sérieux la fraude et les risques liés à la manipulation de ses clients par des réseaux criminels organisés ». La banque en ligne met en place des dispositifs de sécurité, mais reste exposée aux escroqueries en ligne qui visent ses clients. Parmi les plateformes les plus concernées : celles de Meta, qui représentent 54 % des fraudes dans le monde (38 % en France) au second semestre 2024.

Profitez pleinement de votre vie numérique ! Avec Bitdefender, votre vie numérique est entre de bonnes mains. Restez à l’abri des escroqueries, des virus et des ransomwares grâce à ses solutions innovantes et discrètes.

Pour Woody Malouf, responsable de la lutte contre la criminalité financière chez Revolut, « les plateformes de réseaux sociaux ne parviennent pas à s’attaquer au fléau de la fraude qui touche leurs utilisateurs. Leur inaction […] constitue un véritable catalyseur de la criminalité financière ». En clair, Revolut demande des réponses et des actions de la part de Meta, qui laisse passer de trop nombreux faux contenus.

Revolut aimerait que Meta lance des vérifications auprès des annonceurs, des créateurs de contenu, des publications générées par IA, ainsi qu’une collaboration avec les institutions financières et les forces de l’ordre. Revolut va même plus loin en demandant à Meta de rembourser ses clients victimes d’escroqueries sur ses plateformes. De son côté, Meta met en avant depuis plusieurs mois le fait qu’elle peut partager des informations aux banques pour lutter contre la fraude.

WhatsApp et Telegram également dans le viseur de Revolut

L’application bancaire pointe également du doigt les messageries chiffrées : combinées, WhatsApp et Telegram représentent plus d’un tiers des arnaques signalées (39 % exactement, 45 % en France). Pour Revolut, les internautes pensent ces plateformes sécurisées, mais les escroqueries augmentent : 121 % en plus pour Telegram, 67 % en plus pour WhatsApp.

Telegram // Source : Unsplash

Les arnaques les plus courantes sur ces applications concernent l’emploi (59 % viennent de Telegram, 30 % de WhatsApp) et l’investissement (25 % viennent de Telegram, 30 % de WhatsApp).

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Quels sont les meilleurs VPN en 2025 ? Notre comparatif Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama