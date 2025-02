Lecture Zen Résumer l'article

Pour la première fois, Revolut propose ses comptes d’épargnes au moins de 18 ans. L’entreprise met en place un système d’épargne avec un taux d’intérêt entre 1 et 2,75%. La banque mobile pour ambition d’éduquer les mineurs à l’épargne avec son application.

Les jeunes âgés de 6 à 17 ans vont pouvoir épargner grâce à Revolut. La banque mobile, qui propose déjà plusieurs comptes d’épargne et qui devrait en lancer d’autres en 2025, ouvre son système de compte rémunéré aux utilisateurs de Revolut <18, la version de Revolut destinée aux moins de 18 ans. Elle promet de bons taux d’intérêt, et surtout un moyen de découvrir l’épargne et de ne pas stocker inutilement son argent de poche sur un compte courant.

Jusqu’à 2,75% d’intérêt sur l’épargne pour les jeunes chez Revolut

L’offre Revolut <18 gagne la fonctionnalité d’Épargne, que les utilisateurs majeurs connaissent déjà. Pour la banque, cela permet aux « jeunes utilisateurs de voir leur argent croître en temps réel », assure-t-elle dans son communiqué de presse. Comme chez les adultes, les taux d’intérêt sont crédités tous les jours. Tous les matins, un mineur avec 200 euros sur son compte d’épargne recevra quelques centimes. Il n’y a pas besoin d’attendre 365 jours, comme dans la plupart des banques, pour recevoir son bonus. Autre avantage : on peut retirer de l’argent et en remettre quand on le souhaite.

En mettant en place un système d’épargne, Revolut espère habituer les plus jeunes à économiser de l’argent intelligemment, plutôt que de le laisser dormir sur un compte courant. Un adolescent qui souhaiterait économiser dès maintenant pour s’acheter une Switch 2 a tout intérêt à mettre de l’argent de côté tous les mois, pour récupérer quelques centimes/euros en fonction de ce qu’il possède.

La page de Revolut dédiée aux comptes <18 // Source : Numerama

Les comptes à destination des mineurs (de 6 à 17 ans) sont supervisés par les parents. En fonction du statut du parent, le taux d’intérêt n’est pas le même :

Standard (gratuit): 1%

Plus (3,99 euros) : 1%

Premium (9,99 euros) : 1,5%.

Metal (16,99 euros) : 2,5%.

Ultra (45 euros) : 2,75%.

Évidemment, plus l’abonnement est cher, plus les avantages liés sont intéressants, y compris l’épargne et les taux d’intérêt, pour les enfants comme pour les adultes.

Revolut est-elle plus attrayante que les comptes épargne classiques ?

Alors que le taux d’intérêt annuel du livret A est passé en février 2025 à 2,4 %, Revolut mise sur son système d’épargne pour attirer les petits et les grands. Il existe aussi le livret jeune destiné aux personnes entre 12 et 26 ans qui est assez répandu. Son taux d’intérêt annuel change en fonction des banques : mais il est nécessairement plus élevé que celui du livret A.

L’interface du livret d’épargne dans l’application Revolut // Source : Revolut

Avec ce constat, on pourrait supposer que l’offre de Revolut est plus intéressante qu’un livret A. Le problème est que les comptes épargne sont soumis à la flat tax, ou prélèvement forfaitaire unique (PFU). Il s’agit d’un impôt sur les revenus de capital, auxquels sont soumis les comptes épargnes non encadrés par les autorités publiques. Elle est de 30 % et les comptes épargnes de Revolut sont concernés. En fait, Revolut parle en taux d’intérêt brut, mais pour obtenir le taux d’intérêt net, il faut retirer 30 % à l’argent gagné. La situation est la même pour les comptes épargne Revolut destinés aux adultes.

Si ce détail est important, il n’enlève rien à l’intérêt d’un compte épargne en complément d’un compte courant, qui peut bel et bien éduquer les plus jeunes à mettre de l’argent de côté. Transférer l’argent de son livret A sur un compte épargne Revolut n’aurait aucun sens, mais les utiliser simultanément est une bonne idée.

